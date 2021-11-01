Уруский подал в отставку после срыва решения СНБО о запуске реестра оборонных закупок (документ)

В Минстратегпроме признали, что выполнить поручение Совета нацбезопасности в срок не получится — задача требует дополнительного времени и финансирования.

Вице-премьер — министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский подал в отставку на фоне того, что министерство под его руководством не обеспечило полноценную работу реестра участников отбора и исполнителей государственных оборонных контрактов. Во исполнение решения Совета нацбезопасности и обороны, принятому в августе, Минстратегпром должен был запустить этот реестр в течение шести месяцев. Об этом сообщает экспертная организация StateWatch.

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Согласно служебной записке и. о. начальника Управления развития цифровой инфраструктуры – начальника отдела реализации государственной политики цифровизации Минстратегпрома Сергея Цальцалко, реестр работает в тестовом режиме, а для начала его работы необходимо выделить еще один миллион гривен, которые должны пойти на построение комплексной системы защиты информации.

Также в записке говорится, что министерство пока не может своевременно выполнить решение СНБО "О стратегии развития оборонно-промышленного комплекса Украины", которое было введено в действие президентом Украины Владимиром Зеленским 20 августа.

В частности, представитель ведомства отметил, что министерство не способно выполнить требования к защите информации такого реестра без дополнительных работ и закупок. Так, около 400 тысяч гривен управление просит потратить на разработку пакета технической и эксплуатационной документации и около 500 тысяч гривен для построения системы защиты информации реестра. При этом на выполнение последней задачи необходимо потратить 6 месяцев, что уже мешает своевременному выполнению решения СНБО.

Эксперты добавили, что без запуска этого реестра процесс подписания новых контрактов министерством обороны во исполнение закона "Об оборонных закупках" будет заблокирован. Вступление в силу этого закона было отсрочено до 2022 года, однако все указывает на то, что из-за отсутствия реестра инициатива начнет действовать еще позже.

Напомним, 1 ноября представитель Кабинета министров в парламенте Тарас Камельчук сообщил, что Олег Уруский написал заявление об увольнении с должности главы Минстратегпрома. Свой пост он занял в июле 2020 года.

По данным СМИ, на его место рассматривают кандидатуру Павла Рябикина, который на данный момент руководит Государственной таможенной службой.