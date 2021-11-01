Уруський подав у відставку після зриву рішення РНБО про запуск реєстру оборонних закупівель (документ)

У Мінстратегпромі визнали, що виконати доручення Ради нацбезпеки вчасно не вийде — завдання потребує додаткового часу та фінансування.

Віцепрем'єр-міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олег Уруський подав у відставку на тлі того, що міністерство під його керівництвом не забезпечило повноцінну роботу реєстру учасників відбору та виконавців державних оборонних контрактів. На виконання рішення Ради нацбезпеки та оборони, ухваленого в серпні, Мінстратегпром повинне було запустити цей реєстр протягом шести місяців. Про це повідомляє експертна організація StateWatch.

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Відповідно до службової записки в. о. начальника Управління розвитку цифрової інфраструктури – начальника відділу реалізації державної політики цифровізації Мінстратегпрому Сергія Цальцалка, реєстр працює в тестовому режимі, а для початку його роботи необхідно виділити ще один мільйон гривень, які мають піти на побудову комплексної системи захисту інформації.

Також у записці йдеться, що міністерство поки що не може своєчасно виконати рішення РНБО "Про стратегію розвитку оборонно-промислового комплексу України", яке було запроваджено президентом України Володимиром Зеленським 20 серпня.

Зокрема, представник відомства зазначив, що міністерство не спроможне виконати вимоги до захисту інформації такого реєстру без додаткових робіт та закупівель. Так, близько 400 тисяч гривень управління просить витратити на розробку пакета технічної та експлуатаційної документації та близько 500 тисяч гривень для побудови системи захисту інформації реєстру. При цьому, на виконання останнього завдання необхідно витратити 6 місяців, що заважає своєчасному виконанню рішення РНБО.

Експерти додали, що без запуску цього реєстру процес підписання нових контрактів міністерством оборони на виконання закону "Про оборонні закупівлі" буде заблоковано. Набуття чинності цим законом було відтерміновано до 2022 року, проте все вказує на те, що через відсутність реєстру ініціатива почне діяти ще пізніше.

Нагадаємо, 1 листопада представник Кабінету міністрів у парламенті Тарас Камельчук повідомив, що Олег Уруський написав заяву про звільнення з посади голови Мінстратегпрому. Свою посаду він обійняв у липні 2020 року.

За даними ЗМІ, на його місце розглядають кандидатуру Павла Рябікіна, який наразі керує Державною митною службою.