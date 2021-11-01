"Слуги народу" визначилися з кандидатурами на чотири крісла в Кабміні (список)

Йдеться про керівників міністерств оборони, економіки, реінтеграції окупованих територій та Мінстратегпрому. Процедура призначення пройде вже цього четверга.

Під час засідання фракції "Слуга народу" в понеділок, 1 листопада, народні депутати визначились із кандидатурами на посади глав Міноборони, Мінекономіки та інших відомств. Про це у своєму телеграм-каналі повідомив народний депутат від СН Олександр Качура.

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Зокрема, фракція визначилась із такими кандидатурами:

Міністр реінтеграції окупованих територій – нардепка Ірина Верещук (замість Олексія Резнікова);

Міністр оборони — Олексій Резніков (замість Андрія Тарана);

Віцепрем'єр – міністр з питань стратегічних галузей промисловості – керівник Державної митної служби Павло Рябікін (замість Олега Уруського);

Віцепрем'єр – міністр економіки – заступник керівника Офісу президента Юлія Свириденко (замість Олексія Любченка);

Перший заступник голови фракції "Слуга народу" — нардеп Андрій Мотовиловець (замість Олександра Корнієнка, який обійняв посаду першого віцеспікера Верховної Ради);

Керівник апарату Верховної Ради – В'ячеслав Штучний (замість в.о. Михайла Теплюка).

Питання про звільнення міністрів Верховна Рада розгляне в середу, 3 листопада, а щодо призначень нардепи ухвалять рішення наступного дня.

Раніше голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія повідомив, що ротація Олексія Резнікова на Андрія Тарана в Міноборони є ініціативою президента Володимира Зеленського.

Також Фокус писав про те, як після зриву рішення РНБО Уруський вирішив піти у відставку з посади голови Мінстратегпрому.