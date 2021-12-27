Скасування військового обліку для жінок: петиція до Зеленського набрала понад 25 тисяч голосів

Авторка ініціативи назвала знущанням дії Міноборони. Зібрати потрібну для реакції президента кількість голосів вдалося за 4 дні.

Петиція про відміну наказу Міноборони України, який зобов'язує жінок стати на військовий облік, опублікована на сайті президента України, набрала понад 25 тисяч голосів.

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На момент публікації матеріалу її підписали 25 646 осіб та кількість згодних з її автором зростає. Петиція виникла 23 грудня.

[ + – ] Щоб петиціб розглянув президент, потрібно щонайменше 25 тис. голосів

Петицію назвали так: "Знущання над жінками! Не повинні всі жінки, які мають спеціальність та/або професію, бути військовозобов'язаними". Її автор Яна Рашевченко зазначила, що після наказу Міноборони майже всі українські жінки поставлять на військовий облік.

"Це неподобство! Жодного громадського обговорення, жодних підготовчих заходів, жодного перехідного періоду та роз'яснень щодо механізму реалізації", – наголосила Рашевченко.

Чому виникло таке звернення до Зеленського?

В Україні з 17 грудня набув чинності наказ Міноборони, який розширює список професій жінок, яким треба обов'язково ставати на військовий облік. Документ поширюється на жінок, які працюють у сфері бібліотечної справи, музичного мистецтва, науки, банківської справи та інших галузей.

Після початку дії цього наказу влада вирішила скоротити список жінок-військовозобов'язаних.

Згідно з розпорядженням Міноборони, військовозобов'язані жінки мають стати на облік у військкомати до кінця наступного року. Як стверджував начальник управління персоналом командування Сухопутних військ ЗСУ Роман Горбач, постановка на облік – це не призов до армії.

Жінок можуть залучити до армії у разі запровадження військового становища чи особливий період. Ветеран російсько-української війни та керівник інструкторських груп Десантно-штурмових військ Маруся Звіробій у спілкуванні з Фокусом зазначала, що на військовому обліку має стояти дружина Зеленського, дружини міністрів, народних депутатів та їх доньки.

Нагадаємо, що українки запустили у соцмережах флешмоб із критикою обов'язкового військового обліку.