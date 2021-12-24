"Починайте із дружини президента". Що думають українки про військовий облік для жінок

Розширення переліку професій, представниці яких мають стати на військовий облік, викликало хвилю обговорень та обурення у соцмережах. Фокус поспілкувався з жінками-військовими, щоб дізнатися, що вони думають про нововведення. І як з'ясувалося, їхні думки щодо ініціативи сильно відрізняються.

17 грудня 2021 року набув чинності наказ Міністерства оборони України №313, який розширив перелік професій, представницям яких необхідно стати на військовий облік. У списку понад сто спеціальностей, зокрема хіміки, актори, журналісти та бібліотекарі. Нововведення поширюється на жінок віком від 18 до 60 років. Стати на військовий облік громадянкам України необхідно до кінця 2022 року.

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Нововведення викликало хвилю дискусій у соціальних мережах, насамперед серед самих жінок. Фокус вирішив дізнатися, що думають про цю ініціативу українки, які вже причетні до військової служби та бойових дій на сході України.

"Військовий облік для жінок необхідний, але питання у реалізації"

"Так, чудово. Жінки перестають бути суто об'єктом евакуації та захисту, поповнюють резерв як мінімум. І в плані ґендерної рівноправності величезний плюс", — каже Фокусу Валентина Каторжевська, навідниця танка з 58-ї мотопіхотної бригади.

Бойова медикиня та молодша сержантка запасу Анастасія Вінеславська наголошує, що нововведення стосується тих, хто має корисні для армії та можливої повномасштабної війни спеціальності.

"І я вважаю це дуже добре, — каже Вінеславська, — що військовозобов'язаними стануть усі незалежно від статі. Бо будьмо реалістами, Росія розміром, населенням і потужністю армії нас перевершує в рази. Тому якщо ми хочемо мати бодай шанс не бути знову поглинутими імперією, нам потрібно залучити всіх, хто може бути корисний для перемоги, а не тільки тих хто може тримати автомат, чи перев'язувати поранених"

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Бойова медикиня стверджує, що таке нововведення справді необхідне і багато жінок його підтримують. "Кажуть: "Давно пора!" і радіють, що знаходять свою професію у списку", — зазначає Вінеславська.

Інша річ, наголошує молодша сержантка запасу, реалізація цієї ініціативи.

"Одночасно поставити на облік таку кількість людей — це займе місяці, або й роки. Накладається ще карантин, і те що люди не завжди живуть за пропискою. Якщо ставатимуть на облік через "Дію", хоча це малоймовірно, то в багатьох виникає питання безпеки їх особистих даних. Все буде впиратися в реалізацію. Як ми знаємо, найкращу ідею можна споганити поганим втіленням", — міркує Вінеславська.

[ + – ] Дівчата-військовослужбовиці на параді Фото: УНІАН

Старший стрілець Збройних сил України Ірина Романенко (ім'я змінено на її прохання) у коментарі Фокусу також каже, що підтримує запровадження військового обліку для жінок, навіть незважаючи на те, що роз'яснень поки що немає.

"Згодом питання організації призову прояснюватимуть, тому про "черги під військкоматами" (я про шквал паніки у Facebook) не треба хвилюватися", — наголошує Романенко.

Військовослужбовиця припускає, що жінок залучатимуть до роботи в тилу, зокрема у військкоматах та госпіталях.

"З досвіду шести хвиль мобілізацій 2014-2015 років, призовників необхідно було навчати в короткий термін. Тому, це правильне рішення, поки є можливість навчати усіх, хто ще не мав такої нагоди раніше. Маючи неадекватного сусіда ми повинні бути готові і озброєні, не зважаючи на нинішню інформацію, про те чи планує РФ вторгнення чи ні", — каже Романенко.

[ + – ] Дівчата — бійці ЗСУ Фото: УНІАН

"Якщо військовий облік для жінок, то й дружини з дочками президента"

Ветеранка російсько-української війни та керівниця інструкторських груп Десантно-штурмових військ (ДШВ) Маруся Звіробій на запитання Фокусу, чи підтримує вона ініціативу щодо запровадження військового обліку для жінок відповідає наступне:

"Риторичне запитання, Зеленський обіцяв мир і закінчення війни, натомість чотириразовий ухилянт ставить на військовий облік всіх жінок, щоб ішли його грудьми захищати. Давайте по-чесному, якщо на військовому обліку стоять всі, то всі! Від президента, його дружини, міністрів, народних депутатів і всіх їх дружин і доньок! Я от зовсім не проти", — наголошує Маруся Звіробій.

Ветеранка війни на Донбасі каже, що якщо розширення кількості військовозобов'язаних за рахунок жінок запроваджується через високі ризики вторгнення РФ далі за Донбас, то питанням номер один є бойова підготовка цивільних.

"Вона запланована? Хто, як і коли має займатись підготовкою людей, яких ставлять на облік? Раз вже війна на порозі, (про що, зокрема, свідчать навчальні тривоги і сирени в Києві), то чи планується підготовка? Нагадаю, на це потрібні кошти, яких нема", — каже Звіробій Фокусу.

Зеленський обіцяв мир і закінчення війни, чотириразовий ухилянт ставить на військовий облік усіх жінок, щоб ішли його грудьми захищати, — каже Маруся Звіробій.

Інструктор ДШВ стверджує, що масова постанова жінок на військовий облік не лише ускладнить роботу ТЦК (Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки — колишніх військкоматів), а й принесе багато проблем зі штрафами для українок та їхніх роботодавців.

"Шрафи для тих, хто не став на облік — це щоб касу підняти? Якщо у твоїй країні війна, то, мабуть, не можна було провалювати оборонні замовлення і урізати бюджет для збройних сил, натомість підіймати бюджети для ДБР і Офісу президента. В слідчого ДБР раніше зарплатня була близько 50 000 грн, зараз близько 100 000 грн! Зарплатня солдата на передовій близько 20 000 грн у воєнний час. Це так задумано було?" — обурюється Звіробій.

Ветеранка війни каже, що "стати на облік — це ще не воювати", проте це лише до того моменту, поки в країні не запровадять воєнного стану. За її словами, питання поширення військових дій на територію вглиб України залежить лише від президента РФ Володимира Путіна, проте підкреслює, що сирени, що звучать у Києві, — це ознака серйозного ризику військових дій у столиці.

"У нас 8 років війни нічого подібного не було, — каже Звіробій. — Потрібно терміново починати заняття хоча б з тактичної медицини і мінної безпеки, бо всі хто стоять на обліку, воюватимуть. Підготовка нашої армії, її вмотивованість та ще й при підтримці військ НАТО здатні дати серйозний опір: їм би грошей тільки виділили, зброю і паливо. Натомість з кожним пунктом маємо проблеми, створені руками саме зеленої монобільшості. Бюджет провалено, оборонні замовлення теж. Зате тепер жінок поставлять на військовий облік і штрафами грошей "качнуть". Повний абсурд", — резюмує Звіробій.

[ + – ] Дівчата-військовослужбовиці Фото: УНІАН

"Військовий облік для жінок — це просто лякалка"

Ветеранка російсько-української війни та офіцерка ЗСУ Олена Білозерська у коментарі Фокусу каже, що ініціатива про масову постановку жінок на військовий облік — нездійсненна та мертвонароджена.

"Для того, щоб поставити на облік таку величезну кількість жінок, потрібні місяці, можливо роки. До того ж більшість жінок цей наказ саботуватимуть. Воно їм потрібно? А значна кількість взагалі її не помітить, тобто не відреагує ніяк", — стверджує Олена Білозерська.

Втім, вважає офіцерка ЗСУ, цей наказ і не мають наміру втілювати в життя.

"Це просто відповідь на російські залякування — така ж "лякалка". Мовляв, у разі повномасштабного вторгнення весь український народ — і чоловіки і жінки — захищатимуть свою землю. Народ справді захищатиме, але тільки та його частина, яка робитиме це добровільно" — В армії, в добробатах або в партизанах. Їх для захисту має вистачити", — говорить Білозерська.

Ветеранка російсько-української війни ділиться припущенням, що серйозних проблем через ухвалений указ про військовий облік не виникне.

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"Деякі люди побоюються, що цей наказ може призвести до дискримінації жінок з боку роботодавців — жінок можуть неохоче брати на роботу, побоюючись штрафів за не поставлених на військовий облік робітниць. Але я вважаю, що цей наказ просто залишиться на папері, або скоро ми побачимо його спрощену "лайт-версію", яка стосуватиметься лише тих жінок, чиї цивільні професії справді потрібні на фронті", — резюмує Білозерська.

Примітно, що 23 грудня нардеп від "Слуги народу" Юлія Гришина з посиланням на голову парламентського Комітету з питань нацбезпеки та оборони Олександра Завітневича заявила, що список спеціальностей, за якими жінок беруть на військовий облік, мають намір скоротити.

[ + – ] "Дехто побоюється, що цей наказ може призвести до дискримінації жінок з боку роботодавців" Фото: УНІАН

Стати на військовий облік онлайн не можна, кажуть у Міноборони

На брифінгу 23 грудня представники Міністерства оборони України розповіли, що для постановки на облік у Територіальному центрі комплектування (колишньому військкоматі) жінкам, чиї спеціальності опинилися у переліку, необхідно зібрати такі документи:

паспорт;

ідентифікаційний код;

документ про здобуття освіти;

свідоцтво про народження дітей (за наявності);

свідоцтво про шлюб.

З цим комплектом документів жінці потрібно прийти у військкомат, де буде ухвалено рішення, чи підлягає вона військовому обліку. Придатних для встановлення на облік відправлять проходити медичну комісію.

Днем раніше радниця заступника міністра оборони України Наталія Воронкова розповіла "Громадському радіо", що точніший алгоритм того, як жінкам стати на військовий облік, має з'явитися до кінця наступного тижня (2 січня).

"Думаю, що ми розробимо алгоритм і до кінця наступного тижня він буде на сайті військкоматів. Якщо буде можливість, то на облік можна буде стати електронно, щоб ви відправили свої дані онлайн", — повідомила Воронкова.

Однак у державному підприємстві "Дія" Фокусу повідомили, що вони не розробляють інструмент для постановки на військовий облік через їхню платформу.

Фото: УНІАН

Пізніше Наталія Воронкова уточнила Фокусу, що коли говорила про "можливість стати на облік електронно", мала на увазі, що такий варіант лише розглядається і не факт, що буде схвалено, оскільки може бути небезпечним.

"Переслати пакет документів електронною поштою, — цілком можливо. Тут питання тільки в тому, наскільки це безпечно. …Для того, щоб стати на облік, потрібно пройти медкомісію, тобто потрібно особисто відвідати лікаря, щоб він вас оглянув, зробити флюорографію та так далі. Як пройти медкомісію в онлайні? Це неможливо", — пояснила Воронкова.

Зазначимо, в окремому матеріалі Фокус розповідав, що поки що у столичних військкоматах не знають, як виглядатиме процедура постановки жінок на облік. А військовий експерт висловив думку, що формування жіночих батальйонів в Україні не передбачається, а наказ Міноброни зовсім незабаром скасують підзаконними актами.