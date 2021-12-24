"Начинайте с жены президента". Что думают украинки о воинском учете для женщин

Расширение перечня профессий, представительницы которых должны стать на воинский учет, вызвало волну обсуждений и негодования в соцсетях. Фокус пообщался с женщинами-военными, чтобы узнать, что они думают о нововведении. И как выяснилось, их мнения по поводу инициативы сильно разнятся.

17 декабря 2021 года вступил в силу приказ Министерства обороны Украины №313, расширивший перечень профессий, представительницам которых необходимо стать на воинский учет. В списке более ста специальностей, в том числе — химики, актеры, журналисты и библиотекари. Нововведение распространяется на женщин в возрасте от 18 до 60 лет. Стать на воинский учет гражданкам Украины необходимо до конца 2022 года.

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Нововведение вызвало волну дискуссий в социальных сетях, в первую очередь — среди самих женщин. Фокус решил узнать, что думают об этой инициативе украинки, которые уже причастны к военной службе и боевым действиям на востоке Украины.

"Воинский учет для женщин необходим, но вопрос в реализации"

"Да, здорово. Женщины перестают быть сугубо объектом эвакуации и защиты, пополняют резерв как минимум. И в плане гендерного равноправия огромный плюс", — говорит Фокусу Валентина Каторжевская, наводчица танка из 58-й мотопехотной бригады.

Боевой медик и младший сержант запаса Анастасия Винеславская подчеркивает, что нововведение касается тех, кто имеет полезные для армии и возможной полномасштабной войны специальности.

"И я считаю это очень хорошо, — говорит Винеславская, — что военнообязанными станут все, независимо от пола. Давайте будем реалистами. Россия размером, населением и мощью армии нас превосходит в разы. Поэтому если мы хотим иметь хоть шанс не быть снова поглощенными империей, нам нужно привлечь всех, кто может быть полезен для победы, а не только тех, кто может держать автомат или перевязывать раненых".

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Боевой медик утверждает, что такое нововведение действительно необходимо и многие женщины его поддерживают. "Говорят: "Давно пора!" и радуются, что находят свою профессию в списке", — отмечает Винеславская.

Иное дело, подчеркивает младший сержант запаса, реализация этой инициативы.

"Одновременно поставить на учет такое количество людей — это займет месяцы или годы. Накладывается еще карантин и то, что люди не всегда живут по прописке. Если будут становиться на учет через "Дію", хотя это маловероятно, у многих возникает вопрос безопасности их личных данных. Все будет упираться в реализацию. Как мы знаем, самую хорошую идею можно испортить плохим исполнением", — рассуждает Винеславская.

[ + – ] Девушки-военнослужащие на параде Фото: УНИАН

Старший стрелок Вооруженных сил Украины Ирина Романенко (имя изменено по ее просьбе) в комментарии Фокусу также говорит, что поддерживает введение воинского учета для женщин — даже несмотря на то, что разъяснений пока нет.

"Впоследствии вопросы организации призыва будут прояснять, поэтому об "очередях под военкоматами" (я о шквале паники в Facebook) не нужно волноваться", — подчеркивает Романенко.

Военнослужащая предполагает, что женщин будут привлекать к работе в тылу, в частности — в военкоматах и госпиталях.

"По опыту шести волн мобилизаций 2014-2015 годов, призывников необходимо было обучать в короткие сроки. Так что это правильное решение: пока есть время, обучать всех, кто еще не имел такой возможности раньше. Имея неадекватного соседа, мы должны быть готовы и вооружены, несмотря на нынешнюю информацию, о том планирует ли РФ вторжение или нет", — говорит Романенко.

[ + – ] Девушки — бойцы ВСУ Фото: УНИАН

"Если военный учет для женщин, то и для жены с дочерьми президента"

Ветеран российско-украинской войны и руководитель инструкторских групп Десантно-штурмовых войск (ДШВ) Маруся Звиробий на вопрос Фокуса, поддерживает ли она инициативу о введении воинского учета для женщин отвечает следующее:

"Риторический вопрос. Зеленский обещал мир и окончание войны, четырехкратный уклонист ставит на воинский учет всех женщин, чтобы шли его грудью защищать. Давайте по-честному, если на воинском учете стоят все, то все! От президента, его супруги, министров, народных депутатов и всех их жен и дочерей! Я вот совсем не против", — подчеркивает Маруся Звиробий.

Ветеран войны на Донбассе говорит, что если расширение количества военнообязанных за счет женщин вводится из-за высоких рисков вторжения РФ дальше Донбасса, то вопросом номер один является боевая подготовка гражданских.

"Она запланирована? Кто, как и когда должен заниматься подготовкой людей, которых поставят на учет? Раз уж война на пороге (о чем, в том числе, свидетельствуют учебные тревоги и сирены в Киеве), планируется ли подготовка? Напомню, на это нужны средства, которых нет", — говорит Звиробий Фокусу.

Зеленский обещал мир и окончание войны, четырехкратный уклонист ставит на воинский учет всех женщин, чтобы шли его грудью защищать, — говорит Маруся Звиробий

Инструктор ДШВ утверждает, что массовое постановление женщин на воинский учет не только осложнит работу ТЦК (Территориальных центров комплектования и социальной поддержки — бывших военкоматов), но и принесет множество проблем со штрафами для украинок и их работодателей.

"Штрафы для тех, кто не стал на учет — это чтобы кассу поднять? Если в твоей стране война, то, наверное, нельзя было проваливать оборонные заказы и урезать бюджет для Вооруженных сил, а поднимать бюджеты для ГБР и Офиса президента. У следователя ГБР раньше зарплата была около 50 000 грн, сейчас около 100 000 грн! Зарплата солдата на передовой около 20 000 грн в военное время. Это так задумано было?" — возмущается Звиробий.

Ветеран войны говорит, что "встать на учет — это еще не воевать", однако это лишь до того момента, пока в стране не введут военное положение. По ее словам, вопрос распространения военных действий на территорию вглубь Украины зависит лишь от президента РФ Владимира Путина, однако подчеркивает, что звучащие в Киеве сирены — это признак серьезного риска военных действий в столице.

"У нас за 8 лет войны ничего подобного не было, — говорит Звиробий. — Нужно срочно начинать занятия хотя бы по тактической медицине и минной безопасности, потому что все стоящие на учете будут воевать. Подготовка нашей армии, ее мотивированность да еще и при поддержке войск НАТО способны дать серьезное сопротивление. Им бы только денег выделили, оружие и топливо. Но с каждым пунктом есть проблемы, созданные руками именно зеленого монобольшинства. Бюджет провален, оборонные заказы тоже. Зато теперь женщин поставят на воинский учет и штрафами денег "качнут". Полный абсурд", — резюмирует Звиробий.

[ + – ] Девушки-военнослужащие Фото: УНИАН

"Воинский учет для женщин — это просто пугалка"

Ветеран российско-украинской войны и офицер ВСУ Елена Белозерская в комментарии Фокусу говорит, что инициатива о массовой постановке женщин на воинский учет — невыполнимая и мертворожденная.

"Для того, чтобы поставить на учет такое огромное количество женщин, нужны месяцы, возможно, годы. К тому же большинство женщин этот приказ будут саботировать. Оно им нужно? А значительное количество вообще его не заметит, то есть не отреагирует никак", — утверждает Елена Белозерская.

Впрочем, считает офицер ВСУ, этот приказ и не намерены воплощать в жизнь.

"Это просто ответ на русские запугивания — такая же "пугалка". Мол, в случае полномасштабного вторжения весь украинский народ — и мужчины и женщины — будут защищать свою землю. Народ действительно будет защищать, но только та его часть, которая будет делать это добровольно — в армии, в добробатах или в партизанах. Их для защиты должно хватить", — говорит Белозерская.

Ветеран российско-украинской войны делится предположением, что серьезных проблем из-за принятого указа о воинском учете не возникнет.

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"Некоторые люди опасаются, что этот приказ может привести к дискриминации женщин со стороны работодателей — женщин могут неохотно брать на работу, опасаясь штрафов за не поставленных на воинский учет работниц. Но я считаю, что этот приказ либо просто останется на бумаге, либо скоро мы увидим его упрощенную "лайт-версию", которая будет касаться только тех женщин, чьи гражданские профессии действительно нужны на фронте", — резюмирует Белозерская.

Примечательно, что 23 декабря нардеп от "Слуги народа" Юлия Гришина со ссылкой на главу парламентского Комитета во вопросам нацбезопасности и обороны Александра Завитневича заявила, что список специальностей, по которому женщин берут на воинский учет, намерены сократить.

[ + – ] "Некоторые опасаются, что этот приказ может привести к дискриминации женщин со стороны работодателей" Фото: УНИАН

Стать на воинский учет онлайн нельзя, говорят в Минобороны

На брифинге 23 декабря представители Министерства обороны Украины рассказали, что для постановки на учет в Территориальном центре комплектования (экс-военкомате) женщинам, чьи специальности оказались в перечне, необходимо собрать следующие документы:

паспорт;

идентификационный код;

документ о получении образования;

свидетельство о рождении детей (при наличии);

свидетельство о браке.

С этим комплектом документов женщине нужно прийти в военкомат, где будет принято решение подлежит ли она воинскому учету. Пригодных для постановки на учет отправят проходить медицинскую комиссию.

Днем раньше советница замминистра обороны Украины Наталья Воронкова рассказала "Громадському радіо", что более точный алгоритм того, как женщинам встать на воинский учет, должен появиться до конца следующей недели (2 января).

"Думаю, что мы разработаем алгоритм и до конца следующей недели он будет на сайте военкоматов. Если будет возможность, то на учет можно будет встать электронно, чтобы вы отправили свои данные онлайн", — сообщила Воронкова.

Однако в государственном предприятии "Дія" Фокусу сообщили, что они не разрабатывают инструмента для постановки на воинский учет через их платформу.

Фото: УНИАН

Позже Наталья Воронкова уточнила Фокусу, что когда говорила о "возможности стать на учет электронно", имела ввиду, что такой вариант только рассматривается и не факт, что будет одобрен, поскольку может быть небезопасным.

"Переслать пакет документов по электронной почте, — вполне возможно. Тут вопрос только в том, насколько это безопасно. …Для того, чтобы стать на учет, нужно пройти медкомиссию, то есть нужно лично посетить доктора, чтобы он вас осмотрел, сделать флюорографию и так далее. Как пройти медкомиссию в онлайне? Это невозможно", — пояснила Воронкова.

Отметим, в отдельном материале Фокус рассказывал, что пока в столичных военкоматах не знают, как будет выглядеть процедура постановки женщин на учет. А военный эксперт высказал мнение, что формирования женских батальонов в Украине не предвидится, а приказ Миноброны и вовсе вскоре отменят подзаконными актами.