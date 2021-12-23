Пройти медкомиссию нужно будет лично, поэтому стать на учет онлайн в военкомате не получится. Но будет разработана быстрая процедура, чтобы избежать очередей.

Cоветница главы Минобороны Наталья Воронкова заявила в недавнем интервью на "Громадськом радіо" о том, что для женщин, которые обязаны будут стать на воинский учет, будет возможность сделать это "электронно". Фокус разбирался, будет ли это реализовано и если да, то как именно.

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В эфире радио Воронкова заявила, что Минобороны разработает единый алгоритм постановки на учет женщин и до конца следующей недели на сайтах военкоматов будет опубликовано это руководство.

"Если будет возможность, то на учет можно будет стать электронно, чтобы вы отправили свои данные онлайн. Посмотрим, будет ли это возможно с точки зрения безопасности. Я поговорю с военкоматами, чтобы мы разработали быструю процедуру, чтобы не все вместе пришли становиться на учет", — сказала она.

В комментарии Фокусу Наталья Воронкова отметила, что перед Минцифрой не ставилась задача организовывать электронную постановку на учет, да и в принципе стать на воинский учет онлайн — невозможно.

"Для того, чтобы стать на учет, нужно пройти медкомиссию, то есть нужно лично посетить доктора, чтобы он вас осмотрел, сделать флюорографию и так далее… Как пройти медкомиссию в онлайне? Это невозможно", — сказала чиновница.

Мы уточнили у Воронковой, что она имела ввиду под "возможностью стать на учет электронно", и она пояснила, что такой вариант только рассматривается, и необязательно будет принят, так как он может быть небезопасным.

"Но в принципе, переслать пакет документов по электронной почте, — вполне возможно. Тут вопрос только в том, насколько это безопасно. Если мы решим, что безопасность данных под угрозой, тогда такого варианта подачи документов не будет", — подчеркнула советница главы Минобороны.

Ранее министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявлял, что при смене прописки через приложение "Дия", мужчинам не нужно будет посещать военкомат, однако в ходе бета-тестирования, которое стартовало 1 декабря 2021 года, некоторые мужчины-тестировщики получали уведомление о том, что им необходимо явиться в военкомат.

Фокус запросил комментарий у Минцифры касательно того, как будет работать теперь данная функция и будут ли требовать от женщин явки в военкомат при смене прописки.

[ + – ] Отказ в смене места проживания через Дию

Мы сообщали о том, что указ Минобороны, согласно которому женщины должны становиться на воинский учет, вступил в силу с 17 декабря 2021 года.