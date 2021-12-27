У висловлюваннях не соромилися: українки запустили челендж через військовий облік (відео)

Жінки під час звернення говорили прямим текстом усе, що думають. А деякі навіть зняли гумористичні ролики щодо можливого "призову".

Із 17 грудня в Україні почав діяти наказ Міноборони, який зобов'язує жінок деяких професій стати на військовий облік, й українки вже відреагували на нього челенджем у соцмережах, де висловили все, що думають про нову ініціативу влади.

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Дівчата та жінки різного віку із сіл та міст записують ролики, в яких висміюють і критикують необхідність з'явитися у військкомати, а також пояснюють, чому цього не робитимуть.

"Товаришу Зеленський, наш президент! Якого ми обирали, за якого я, можна сказати, агітувала півселища… Чесно вам скажу, поклавши руку на серце, ви там взагалі думаєте своєю головою? Ви самі подумайте. Скільки перебило мужиків? Чесно вам скажу: вже нема від кого народжувати, нема з ким робити цих дітей. Україна вимирає. Ви розумієте своєю головою? Ви баб посилаєте. Куди ви, б**дь, баб посилаєте? Хто буде наших дітей годувати, заробляти бабки, якщо наші мужики стріляють… росіян, наших братів?.. Міркуйте своєю головою. Кого ви посилаєте? Який військовий обов'язок, які штрафи? Ви вже не знаєте, як з українців здерти останні шкури. Ви нормальні пенсії та зарплати людям зробіть. Що ви витягуєте з останніх баб? Дякую і велике привітання президенту! Янукович – я за тебе!", – каже одна з учасниць челенджу.

Обережно: на відео є ненормативна лексика!

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Друга українка цікавиться, заради чого захищати країну, яка їй нічого не дала. За словами дівчини, її батько піднімався на зруйнований реактор ЧАЕС та помер від наслідків опромінення, коли їй було 7 років. Вона емоційно говорить, що її сім'я не потрібна була державі.

"За яку країну я зараз повинна йти, бл**дь, воювати. За ту, що ми сиділи голодні? За ту, що ми забивали вікна ковдрами, бо у нас не було газу, за який ми не могли заплатити? За що я зараз повинна йти воювати, скажіть мені, будь ласка! Я суджуся з Україною за ту пенсію злиденну, яку заробив мій батько, за втратою годувальника… Ми виграли абсолютно всі суди… І що? І Пенсійний фонд навіть не може нарахувати моїй матері пенсію. Вам не соромно – з пенсії в 3000 вона платить за комунальні послуги 3000. Я не знаю, як би вона жила, якби не я і не моя сестра, наприклад. Ми, діти, утримуємо нашу матір-інваліда", – каже дівчина.

За її словами, якщо вона піде воювати, то хто забезпечуватиме матір ліками та продуктами, невідомо.

"Мій батько вже сходив, і що я отримала? Сирітство отримала! … Мені все одно! Я нікуди не піду! Беріть мене штрафуйте! Грошей у мене платити вам немає. Я утримую свою матір! Я не заводжу дітей, тому що у мене немає можливості в цій країні народити дітей. Як вам не соромно? Вам просто не соромно все це робити!", – не стримує емоцій автор.

Обережно: на відео є ненормативна лексика!

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Ще одна жінка заявила:

"Мені 55 років, я повинна йти на військовий облік ставати, щоб потім йти своїм тілом захищати їхніх дружин і дітей! Не тільки я одна, але тисячі та тисячі жінок в Україні. Вони що там, взагалі оху*ли? Я ось уже збираю чемодан, у мене вже квиток є, я їду… Я не хочу жити в цій дебільній країні, де я не можу доробити ремонт, сама заробляючи. Я ще повинна йти в якусь армію?.. Я роботу не могла знайти за своєю освітою. Я живу в селі на Одещині, де в сільській раді працюють одні неучі, які не можуть навіть довідку нормальну написати українською мовою, з помилками пишуть!.. Просто вже надлишок емоцій перешкалює у мене. Це хто міг придумати? Вони хочуть, щоб ми пішли тих деб*лів захищати, які у Верховній Раді сидять? Ідіоти! Не мовчіть, люди! Щось треба робити з цим!"

Обережно: на відео є ненормативна лексика!

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Окрім емоційних звернень, у соцмережах чимало та гумористичних роликів, де автори моделюють ситуації на тему "якщо завтра призвуть".

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Нагадаємо, у Міноборони заявили, що вагітні та жінки, які мають маленьких дітей, також будуть поставлені на військовий облік. Натомість ветеран АТО Маруся Звіробій упевнена, що на військовий облік мають ставати не лише пересічні українки, а й дружини високопосадовців, включно з першою леді України.