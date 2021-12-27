В выражениях не стеснялись: украинки запустили челлендж из-за воинского учета (видео)

Женщины в ходе обращения говорили прямым текстом все, что думают. А некоторые даже сняли юмористические ролики касательно возможного "призыва".

С 17 декабря в Украине начал действовать приказ Минобороны, обязывающий женщин некоторых профессий встать на воинский учет, и украинки уже отреагировали на него челленджем в соцсетях, где высказали все, что думают по поводу новой инициативы властей.

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Девушки и женщины разного возраста из сел и городов записывают ролики, в которых высмеивают и критикуют необходимость явиться в военкоматы, а также объясняют, почему не будут этого делать.

"Товарищ Зеленский, наш президент! Которого мы выбирали, за которого я, можно сказать, агитировала полпоселка… Честно вам скажу, положа руку на сердце, вы там вообще соображаете своей головой? Вы сами подумайте. Сколько перебило мужиков? Честно вам скажу: уже не от кого рожать, не с кем делать этих детей. Украина вымирает. Вы соображаете своей головой? Вы баб посылаете. Куда вы, б**дь, баб посылаете? Кто будет наших детей кормить, зарабатывать бабки, если наши мужики стреляют… россиян, братьев наших?.. Соображайте своей головой. Кого вы посылаете? Какая воинская обязанность, какие штрафы? Вы уже не знаете, как с украинцев содрать последние шкуры. Вы нормальные пенсии и зарплаты людям сделайте. Что вы вытаскиваете из последних баб? Спасибо и большой привет президенту! Янукович – я за тебя!", – говорит одна из участниц челленджа.

Осторожно: на видео присутствует ненормативная лексика!

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Вторая украинка интересуется, ради чего защищать страну, которая ей ничего не дала. По словам девушки, ее отец поднимался на разрушенный реактор ЧАЭС и умер от последствий облучения, когда ей было 7 лет. Она эмоционально говорит о том, что ее семья не нужна была государству.

"За какую страну я сейчас должна идти, бл**дь, воевать. За ту, что мы сидели голодные? За ту, что мы забивали окна одеялами, потому что у нас не было газа, за который мы не могли заплатить? За что я сейчас должна идти воевать, скажите мне, пожалуйста! Я сужусь с Украиной за ту пенсию нищебродскую, которую заработал мой отец, по потере кормильца. Мы выиграли абсолютно все суды… И что? И Пенсионный фонд даже не может начислить моей матери пенсию. Вам не стыдно – при пенсии в 3000 она платит за коммунальные услуги 3000. Я не знаю, как бы она жила, если бы не я и не моя сестра, например. Мы, дети, содержим нашу мать-инвалида", – говорит девушка.

По ее словам, если она уйдет воевать, то кто будет обеспечивать мать лекарствами и продуктами, неизвестно.

"Мой отец уже сходил, и что я получила? Сиротство получила!… Мне все равно! Я никуда не пойду! Берите меня штрафуйте! Денег у меня платить вам нет. Я содержу свою мать! Я не завожу детей, потому что у меня нет возможности в этой е**чей стране родить детей. Как вам не стыдно? Вам просто не стыдно все это делать!", – не сдерживает эмоций автор.

Осторожно: на видео присутствует ненормативная лексика!

[ + – ] Эта девушка содержит мать-инвалида и не может завести ребенка, потому что банально нет средств

Еще одна женщина заявила:

"Мне 55 лет, я должна идти на военный чет становиться, чтобы потом идти своим телом защищать ихних жен и детей! Не только я одна, но тысячи и тысячи женщин в Украине. Они что там, вообще оху*ли? Я вот уже собираю чемодан, у меня уже билет есть, я уезжаю! Я не хочу жить в этой дебильной стране, где я не могу доделать ремонт, сама зарабатывая. Я еще должна идти в какую-то армию?.. Я работу не могла найти по своему образованию. Училась сама, никто меня не учил! Я живу в селе в Одесской области, где в сельском совете работают одни неучи, которые не могут даже справку нормальную написать на украинском языке, с ошибками пишут! Просто уже избыток эмоций перешкаливает у меня. Это кто мог придумать?… Они хотят, чтобы мы пошли тих деб*лов защищать, которые в Верховной Раде сидят? Идиоты! Не молчите, люди! Что-то надо делать с этим!".

Осторожно: на видео присутствует ненормативная лексика!

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Кроме эмоциональных обращений, в соцсетях немало и юмористических роликов, в которых авторы моделируют ситуации на тему "если завтра призовут".

[ + – ] Люди шутят на тему призыва для женщин

Напомним, в Минобороны заявили, что беременные и женщины, у которых есть маленькие дети, также будут поставлены на военный учет. В свою очередь ветеран АТО Маруся Звиробий уверена, что на воинский учет должны становиться не только рядовые украинки, но и жены высокопоставленных чиновников, вплоть до супруги президента.