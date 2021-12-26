"Беременные и женщины с малолетними детьми тоже берутся на воинский учет", — Минобороны

Женщин с детьми, которым не исполнилось 18 лет, обещают в случае военного положения не привлекать.

Беременные и женщины, у которых есть маленькие дети, также будут поставлены на военный учет — как и все остальные из "расширенного списка". Об этом сообщили представители Минобороны Украины в Facebook.

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При этом для женщин, как и в случае мужчин, будут приниматься во внимание состояние здоровья и семейные обстоятельства.

Женщины с несовершеннолетними детьми будут состоять на воинском учете, но в случае введения военного положения, когда военнообязанные привлекаются к защите страны, их это не затронет.

В разъяснении Министерства обороны говорится, что женщины будут призваны на службу или для выполнения работ по обороне страны в военное время. В мирное время призыв женщин на военную службу или в резерв осуществляется только в добровольном порядке (по контракту).

[ + – ] В мирное время призыв женщин на военную службу или в резерв осуществляется только в добровольном порядке

О смене профессии женщинам теперь необходимо сообщать в территориальный центр комплектования и социальной поддержки (бывшие военкоматы), чтобы Минобороны было проще отслеживать имеющиеся человеческие ресурсы.

В военном ведомстве напоминают, что с 17 декабря вступил в силу закон, согласно которому в Украине расширен список военнообязанных женщин. Теперь на учет придется становиться представительницам 35 профессиональных направлений в возрасте от 18 до 60 лет. Встать на учет представительницам указанных категорий необходимо до конца 2022 года, далее нарушительницам и их работодателям грозят штрафы.

После резонанса в СМИ по поводу постановки женщин на военный учет глава Минобороны Алексей Резников и глава Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александр Завитневич решили, что список профессий подлежащих воинскому учету женщин будет сокращен.