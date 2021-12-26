"Вагітні та жінки з малолітніми дітьми теж беруться на військовий облік", — Міноборони

Жінок із дітьми, яким не виповнилося 18 років, обіцяють у разі воєнного стану не залучати.

Вагітні та жінки, які мають маленьких дітей, також будуть поставлені на військовий облік — як і всі інші з "розширеного списку". Про це повідомили представники Міноборони України у Facebook.

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При цьому для жінок, як і у випадку чоловіків, братимуться до уваги стан здоров'я та сімейні обставини.

Жінки з неповнолітніми дітьми будуть перебувати на військовому обліку, але у разі запровадження воєнного стану, коли військовозобов'язані залучаються до захисту країни, їх це не зачепить.

У роз'ясненні Міністерства оборони йдеться про те, що жінки будуть призвані на службу або для виконання робіт з оборони країни у воєнний час. У мирний час заклик жінок на військову службу або резерв здійснюється тільки в добровільному порядку (за контрактом).

[ + – ] У мирний час призов жінок на військову службу або резерв здійснюється тільки в добровільному порядку

Про зміну професії жінкам тепер необхідно повідомляти територіальний центр комплектування та соціальної підтримки (колишні військкомати), щоб Міноборони було простіше відслідковувати наявні людські ресурси.

У військовому відомстві нагадують, що з 17 грудня набув чинності закон, згідно з яким в Україні розширено список військовозобов'язаних жінок. Тепер на облік доведеться ставати представницям 35 професійних напрямків віком від 18 до 60 років. Стати на облік представницям зазначених категорій необхідно до кінця 2022 року, далі порушницям та їхнім роботодавцям загрожують штрафи.

Після резонансу у ЗМІ щодо постановки жінок на військовий облік глава Міноборони Олексій Рєзніков та голова Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Олександр Завітневич вирішили, що список професій жінок, які підлягають військовому обліку, буде скорочено.