"Украинцам достаточно зарплаты в 5 500 гривен", - "слуга народа" Третьякова (видео)
Как известно, средняя месячная зарплата самой Третьяковой в прошлом году составила 42,5 тыс. грн. При этом она жаловалась, что ей этих денег недостаточно.
Народный депутат Украины от "Слуги народа" и глава Комитета ВРУ по вопросам социальной политики Галина Третьякова заявила, что украинцам "на физиологическом уровне" достаточно заработной платы в 5-5,5 тысяч гривен. Об этом она сказала в комментарии изданию "Страна".
"На физиологическом уровне, я считаю, что этот уровень должен быть 5-5,5 тыс. грн", — отметила Галина Третьякова.
Впрочем, парламентарий подчеркнула, что она ориентируется не на "физиологический уровень прожиточного уровня, а на социальный или национальный".
"И считаю, что он сейчас должен составлять не меньше, чем 43-50% от средней зарплаты, что означает, что он должен быть на уровне 6-7 тыс. грн", — резюмировала "слуга".
Отметим, в последней декларации Третьякова указала, что ее заработная плата за 2020 год составляла 510 тыс. грн. Из этого следует, что ее средняя месячная зарплата в прошлом году составляла около 42,5 тыс. грн.
А летом 2020 года Третьякова же жаловалась, что ей недостаточно этой суммы.
Примечательно, что ее коллега по фракции Мария Мезенцева в комментарии журналистам отметила, что видела последние расчеты Кабина и опрос на улице Киева, однако, по ее мнению, суммы в 5 тыс. грн недостаточно для достойной жизни в Украине.
"Мы слышали сумму 5 тыс. грн, но все равно я думаю, что этого недостаточно, учитывая, что коммунальные платежи у нас растут", — подчеркнула Мезенцева.
Член фракции "Слуга народа" Даниил Гетманцев же заявил, что достойная заработная плата по стране должна быть в районе 1 тыс. евро.
А их коллега по политсиле Роман Грыщук напрямую не ответил на соответствующий вопрос журналистов, но заявил, что человек должен получать ту сумму, которая будет комфортной для жизни.
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А вы как думаете - сколько нужно зарабатывать для достойной жизни? ##StranaUA ##Опрос ##Депутаты ##Киев ##Украина ##Деньги ##Зарплата ##Доходы♬ оригинальный звук - Strana.ua
Отметим, летом прошлого года Третьякова оказалась в центре скандала, заявив, что в "бедных семьях рождаются дети очень низкого качества". Позже "слуга" признала, что выбрала "неудачные слова", но при этом критику в СМИ и соцсетях назвала "организованным буллингом", за которым стоят "противники реформ".