"Украинцам достаточно зарплаты в 5 500 гривен", - "слуга народа" Третьякова (видео)

Как известно, средняя месячная зарплата самой Третьяковой в прошлом году составила 42,5 тыс. грн. При этом она жаловалась, что ей этих денег недостаточно.

Народный депутат Украины от "Слуги народа" и глава Комитета ВРУ по вопросам социальной политики Галина Третьякова заявила, что украинцам "на физиологическом уровне" достаточно заработной платы в 5-5,5 тысяч гривен. Об этом она сказала в комментарии изданию "Страна".

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"На физиологическом уровне, я считаю, что этот уровень должен быть 5-5,5 тыс. грн", — отметила Галина Третьякова.

Впрочем, парламентарий подчеркнула, что она ориентируется не на "физиологический уровень прожиточного уровня, а на социальный или национальный".

"И считаю, что он сейчас должен составлять не меньше, чем 43-50% от средней зарплаты, что означает, что он должен быть на уровне 6-7 тыс. грн", — резюмировала "слуга".

Отметим, в последней декларации Третьякова указала, что ее заработная плата за 2020 год составляла 510 тыс. грн. Из этого следует, что ее средняя месячная зарплата в прошлом году составляла около 42,5 тыс. грн.

А летом 2020 года Третьякова же жаловалась, что ей недостаточно этой суммы.

Примечательно, что ее коллега по фракции Мария Мезенцева в комментарии журналистам отметила, что видела последние расчеты Кабина и опрос на улице Киева, однако, по ее мнению, суммы в 5 тыс. грн недостаточно для достойной жизни в Украине.

"Мы слышали сумму 5 тыс. грн, но все равно я думаю, что этого недостаточно, учитывая, что коммунальные платежи у нас растут", — подчеркнула Мезенцева.

Член фракции "Слуга народа" Даниил Гетманцев же заявил, что достойная заработная плата по стране должна быть в районе 1 тыс. евро.

А их коллега по политсиле Роман Грыщук напрямую не ответил на соответствующий вопрос журналистов, но заявил, что человек должен получать ту сумму, которая будет комфортной для жизни.

Отметим, летом прошлого года Третьякова оказалась в центре скандала, заявив, что в "бедных семьях рождаются дети очень низкого качества". Позже "слуга" признала, что выбрала "неудачные слова", но при этом критику в СМИ и соцсетях назвала "организованным буллингом", за которым стоят "противники реформ".