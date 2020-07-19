"Зарплата маловата". Галина Третьякова из "СН" пожаловались на низкую оплату труда нардепов

Глава комитета Рады по вопросам соцполитики Галина Третьякова ("Слуга народа") в интервью hromadske заявила, что нынешний размер зарплаты нардепов не позволяет качественно обеспечивать их работу.

"Депутатская заработная плата не только для депутата. Она небольшая, можно даже сказать, что на самом деле для того, чтобы обеспечить работу народного депутата, она маловата", — считает Третьякова.

Она уточнила, что депутатам насчитывают в среднем около 42 тыс. грн в месяц. Из этой суммы после вычета налогов "на руки" они получают 32-35 тыс. грн. Сумму выплачивают раз в месяц одним платежом, авансов депутатам не выдают.

Также, по словам Третьяковой, недостаточно средств выделятся на организацию работы парламентариев. В общей сумме на всех помощников (максимум – четыре) выделяют 42 тыс. грн.

"Народный депутат обязан иметь юридическую поддержку, организационную... Должен быть контроль того, что отображается в СМИ. Кроме того, должен быть личный помощник, который будет формировать твоё расписание... На помощников предоставляется 42 тысячи гривен на четырех человек. Этого мало", — считает Третьякова.

В итоге, по словам нардепа, все это мешает парламентариям "отдать вс6 необходимое родине во время каденции".

Напомним, в июне Галина Третьякова ("Слуга народа") оказалась в центре скандала из-за заявления, что в семьях, которые рожают детей ради получения соцпомощи, появляются "дети очень низкого качества" (само заявление прозвучало еще в конце мая во время одного из вебинаров, но активно начало обсуждаться в конце июня).

В итоге Третьякова признала, что выбрала "неудачные слова", но при этом критику в СМИ и соцсетях назвала "организованным буллингом", за которым стоят противники реформ.