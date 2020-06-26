Третьякова извинилась за "детей низкого качества", но в отставку не уйдет

Она признала, что выбрала "неудачные слова", что ошиблась в ходе длительного выступления. При это критику в СМИ и соцсетях она назвала организованным буллингом.

Нардеп от "Слуги народа" и глава комитета Рады по соцполитике Галина Третьякова написала в Facebook пост "глубокой благодарности и извинения", как она его назвала. Он стал реакцией на публичный скандал, который разразился после того, как она в ходе вебинара заявила, что в семьях, которые рожают детей ради получения соцпомощи, появляются "дети очень низкого качества".

"Да, слова выбраны неудачно. Кто из нас не ошибается, тем более в момент долгих публичных выступлений? До сих пор пытаюсь справиться с учащенным сердцебиением перед подобными выступлениями", – написала она.

Реакцию на свои слова она назвала организованным буллингом, целью которого является ее уход из парламента, куда она пришла для того, чтобы изменить социальную политику, оставшуюся в Украине с советских времен. Такие реформы наталкиваются на серьезное противостояние.

"Второй уровень пенсионной системы? Невозможно. Работодатели убьют. Новые подходы к прожиточному минимуму? Да вы что, бюджета не хватит. Сказать лентяю, что он лентяй? Ну вы что, не политкорректно. Необлагаемый минимум? А что это такое? Честная компенсация за вред жизни и здоровью? Да вы что? Лучше льготы по статусу. Верификация и контроль за соцвыплатами? Преступного группировки и профсоюзы убьют, там миллиарды", – поделилась Третьякова.

Она заверила, что не уйдет под давлением: "Буду делать свое дело, реализовывать план законодательных инициатив (реформ), который разрабатывала всю свою жизнь".

Как ранее сообщал Фокус: