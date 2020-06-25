По заветам Ли Куан Ю: как "слуга народа" Третьякова показала уровень своего образования

Депутат от "Слуги народа" и председатель парламентского комитета по вопросам соцполитики и защиты прав ветеранов Галина Третьякова заявила, что в семьях, которые нуждаются в материальной помощи, рождаются дети "очень низкого качества". Нардеп заодно рассказала о стерилизации "женщин без высшего образования", якобы практиковавшейся в Сингапуре "Ли Куан Юнем" и "жестокой социальной политике" Великобритании времен Маргарет Тэтчер. Фокус разобрался, на что в реальности могла ссылаться "слуга народа"

Запись скандального выступления Галины Третьяковой на видеоконференции появилось на странице в Facebook "Страйком "За майбутнє".

"Когда мы демографически предоставляем средства, которые используются семьей не для того, чтобы предоставить ребенку равные права, образование, а рожают ребенка, чтобы получить материальную помощь. То мы получаем, я скажу так жестко, детей очень низкого качества, которые тоже садятся на публичные средства. Это тоже Маргарет Тэтчер говорила когда-то", – заявила Третьякова.

Ее спич — часть часового выступления по видеосвязи для студентов Киевской школы экономики, которое сама Третьякова опубликовала на своей странице в Facebook еще в мае, не снабдив его никакими комментариями. Впрочем, уже тогда видео получило более 12 тыс. просмотров и 78 комментариев, в которых Третьякову большей частью критиковали за фразу о "некачественных детях".

Говорила ли Маргарет Тэтчер — премьер-министр Великобритании от консерваторов — то, что приписывает ей Третьякова, установить не удалось. Изучение ее биографии по открытым источникам показывает, что для борьбы с безработицей правительство Тэтчер пересмотрело систему социальной помощи, которая была урезана. Одновременно было отменено регулирование квартирной платы государством, стимулировалось применение неполного рабочего дня, более ранний выход на пенсию, профессиональная переподготовка и переезд в менее благополучные регионы страны. Также государственную поддержку получил малый бизнес. О "низкокачественных детях" или стерилизации бедняков — Фокус не нашел ни слова.

Впрочем, в наше время о стерилизации "асоциальных элементов" говорят не так уж часто. И вполне возможно, что Галина Третьякова перепутала Маргарет Тэтчер с Барбарой Харрис — основательницей организации Project Prevention, которая действует в 39 штатах США. Женщина, сама усыновившая четырех детей, родившихся от наркоманки, считает, что в таком случае стерилизация — это забота о детях.

"Почему право женщины заводить ребенка должно считаться более важным, чем право ребенка иметь нормальную жизнь? Я считаю, что никто не имеет права передавать свою наркотическую зависимость другому невинному человеку. Взрослый наркоман или наркоманка сами должны отвечать за свой выбор, но у ребенка родителей-наркоманов нет выбора", — заявляла основательница организации.

Благотворительная организация Project Prevention, которую создала Барбара Харрис, предлагает свои услуги не только наркоманам обеих полов, но и алкоголикам. Они могут добровольно вшить имплант, который предохраняет от беременности на протяжении 10 лет или сразу решиться на стерилизацию. Каждый наркоман, соглашающийся на стерилизацию, получает 300 долларов. За 13 лет работы этой организации около 2000 женщин приняли такое решение. Еще 29 мужчин согласились на вазектомию.

Впрочем, на "опыте британцев" Третьякова не остановилась. И вспомнила Ли Куан Ю, которого нардеп назвала "Ли Куан Юнем", первого премьер-министра Республики Сингапур (1959—1990), одного из создателей сингапурского "экономического чуда". "Хочу сказать, что очень часто Ли Куана Ю (экс-премьера Сингапура) вспоминают, что там очень хороший Сингапур. Ли Куан Ю кастрировал, стерилизовал женщин, у которых не было высшего образования. Очень жестокими методами, я бы даже сказала садистскими, из нации выкорчевывались элементы, которые не были защитниками и кормильцами", – сказала депутат.

Однако и здесь в эмоциональное выступление "слуги народа" закралась неточность. Поскольку Ли Куан Ю никого принудительно не стерилизовал. В Сингапуре была инициатива, согласно которой женщине, стерилизовавшейся после рождения двух детей, выдавали квартиру. Но эта идея не прижилась.

"Вот проблема для правительства: как поддерживать единство в обществе, если низшие слои не могут угнаться? Поэтому мы предложили низшим слоям: если вы сделаете стерилизацию после рождения двоих детей, мы дадим вам квартиру бесплатно. Никто не согласился. Почему? Потому что, если женщина сделает стерилизацию, а муж уйдет, она будет искать другого мужа, но без детей она не сможет его привязать. Поэтому они рожают новых детей", — писал он в своей книге "Суровые истины во имя движения Сингапура вперед".

Хотя наиболее яркая часть спича Третьяковой и заняла только три минуты, обсуждают ее уже несколько дней. Самой популярной аналогией стала политика Гитлера — большого любителя евгеники, расизма и насильственного "очищения нации".

Другие пользователи соцсетей предположили, что можно не останавливаться на достигнутом, а взять на вооружение метод, описанный в японском фильме "Легенда о Нараяме", где стариков, достигших 70 лет, относили в горы и оставляли там умирать, чтоб не тратить на них ресурсы.

В соцсетях также припомнили тех, кого бы, по мнению Третьяковой, можно было назвать детьми "низкого качества".

Стоит отметить и то, что сам Ли Куан Ю писал о том, что дети из небогатых семей могут добиться успеха при должной поддержке государства. "Я честно говорю людям: Бог сделал вас такими. Я не Бог, я не могу вас переделать. Могу дать вам образование, лучшее окружение, но большой пользы от этого не будет. Ваши соседи с большими способностями также будут продвигаться вверх. Поэтому разрыв никогда не исчезнет. И все же мы пытаемся, мы всегда пытаемся: дать дополнительное образование, внимание, поддержать их. Поэтому когда я получаю гонорары за свои выступления, я отдаю деньги на стипендии и премии выходцам из низов, чтобы поощрять их подниматься и учиться в Институте технического образования или политехникумах. Некоторым это удается", — отмечал он в своей книге.

Другие пользователи соцсетей отметили большое количество глупостей, исходящих от "слуг народа". Припомнили и Николая Тищенко, который зачем-то принес пострадавшим от взрыва на Позняках лимоны, и "сосну корабельную" от Александра Корниенко и Давида Арахамии.

Пока во фракции "Слуг народа" никто не прокомментировал высказывание Галины Третьяковой и не сообщил, что в партии думают по этому поводу.

Официальная реакция последовала лишь от омбудсмена Людмилы Денисовой, которая назвала слова "слуги народа" "недопустимыми" и заслуживающими осуждения "в любом демократическом обществе".

Тем не менее, на странице Галины Третьяковой появилось несколько постов в ее защиту, авторы которых просят разобраться, оценить критически и напоминают, что бурю негодования вызвал небольшой кусок его выступления, возможно, вырванный из контекста. Или даже специально распространенный по соцсетям с целью оказания давления на депутата.

Тем временем, постоянная комиссия Совета Федерации профсоюзов Украины по вопросам равенства прав женщин и мужчин уже требует ее отставки. Об этом говорится в заявлении Постоянной комиссии ФПУ. Организация написала открытое письмо спикеру Верховной Рады с требованием отозвать с должности председателя комитета Третьякову за ее "антисоциальную и антигуманную позицию".