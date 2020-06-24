Глава "Слуги народа" расставил все точки на "і" по поводу скандального разговора с Давидом Арахамией. Он признался, что "восхищался" красотой своей коллеги Ирины Аллахвердиевой, а последующие "недопустимые выражения" касались местного политика Татьяны Домбровской, которая впечатлила Корниенко своей энергией.

Глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко извинился перед коллегой Ириной Аллахвердиевой и заявил, что вместе с руководителем парламентской фракции политсилы Давидом Арахамией они в Николаеве обсуждали не ее, а местного политика Татьяну Домбровскую, перед которой тоже извинился за "рабочую бабу".

Об этом Корниенко заявил в своем видеообращении в Facebook.

"Хочу обратиться к Ирине Аллахвердиевой с просьбой принять мои извинения за ту первую небольшую короткую часть разговора, где я с Арахамией обсуждаю свои впечатления от ее красоты, но в абсолютно неприемлемой форме. Уважаемая Ирина, я не имел ничего плохого во мнении, это были мои искренние впечатления от того как вы выглядите, каким образом вы к этому пришли", – сказал Корниенко.

Корниенко также заявил, что обсуждал в видеоролике николаевского политика.

"Мы обсуждали другого политика, местного, кандидата от партии "Слуги народа" в мэры – госпожу Татьяну Домбровскую. Я накануне с ней познакомился, она меня очень впечатлила своей энергией и задором. Понимаю, что она могла быть достойным кандидатом от "Слуги народа". Форму выражения своего восхищения я выбрал не очень уместную, местами неоднозначную, а местами оскорбительную", – заявил он.

Корниенко добавил, что поймет Домбровскую, если та откажется от дальнейшего сотрудничества со "Слугой народа".

Также депутат объяснил, что, вероятно, был какой-то сбой в сигнале, поэтому кажется при просмотре скандального видео, что обсуждали они Аллахвердиеву.

"Мы с Давидом четко помним, что между обсуждением госпожи Ирины и более розлогим обсуждением госпожи Татьяны была более длинная пауза и немного больше слов. На том видео, которое распространено, нет этого момента. Возможно, он потерялось при стриме", – сказал Корниенко.

Татьяна Домбровская/Фото: niklife.com.ua

Он сказал, что ему жаль из-за сложившейся ситуации, и извинился перед всеми украинцами.

Татьяна Домбровская – депутат Николаевского городского совета и председатель ОО "Будущее Николаева".

Как ранее сообщал Фокус:

Инцидент произошел 23 июня на брифинге Корниенко и Арахамии в Николаеве, куда они приехали для формирования регионального избирательного штаба для участия в местных выборах. Корниенко сказал Арахамии: "Баба рабочая, как корабельная сосна. Она здесь отх...ярит триста встреч за четыре месяца. И выиграет".

Ирина Аллахвердиева заявила, что опубликованное видео, на котором обсуждают ее внешние данные, – монтаж. "Мне уже позвонили Давид Арахамия и Саша Корниенко и поклялись, что ни говорили ничего из опубликованного… В предвыборной борьбе кое-кто не гнушается даже такими низкими приемами для сведения политических счетов. Впрочем, такими искусственными "скандалами" нас не удастся разъединить", – заверила нардеп.