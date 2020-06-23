Во время визита в Николаев руководство "Слуги народа" решило обсудить свою коллегу по фракции, но их разговор случайно попал на камеру.

Видео опубликовало местное издание "НикВести", но позже удалило запись, однако ее успели сохранить другие СМИ.

Руководители "Слуги народа" не были в курсе, что их разговор записывали. Корниенко заявил, что их коллега Ирина Аллахвердиева – "баба рабочая, как корабельная сосна". И "вообще красотка".

По мнению Корниенко и Арахамии, как только Аллахвердиеву увидит президент Украины Владимир Зеленский, сразу "подпрыгнет" и "выкурит все айкосы".

Расшифровка разговора депутатов:

Корниенко: Алахвердиева вообще красотка.

Арахамия: Да.

Корниенко: Такая поддутая. Конечно, чуть-чуть. Чуть-чуть тюнинг, тон too much. В общем она баба рабочая вообще. Как корабельная сосна. Она тут отху#рит триста встреч за четыре месяца. И выиграет. Она такая вживую. Энергетика.

Арахамия: Энергии много.

Корниенко: Ну ты к президенту ее заведешь, ты увидишь. Он подпрыгнет, выкурит все айкосы. Скажет: "Баба да. Баба да".

Позже Корниенко заявил, что видео является смонтированным. "В монтаж попала фамилия уважаемого депутата, нашей коллеги, которая никакого отношения к обсуждаемым вопросам не имела".

"Мы обсуждали товарищей и соратников по политике, как товарищей и соратников по политике. Отношения между нами всеми, независимо от статуса депутатов, гендера и пола - примерно одинаковы. Немного близкие, немного ироничные, но в любом случае, это отношения людей, объединенных одной целью и составляют команду. Да, у нас есть специфика языка, на котором мы общаемся между собой. И это наше внутрипартийное дело.", – сказал Корниенко на своей странице в Facebook .

Корниенко попросил извинений от своего и Арахамии имени за "фривольные слова, которые могли обидеть женщин.

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