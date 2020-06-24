Скандал с "рабочей бабой" в "СН". Аллахвердиева заступилась за Корниенко

Ирина Аллахвердиева написала в Facebook, что опубликованное видео, на котором обсуждают ее внешние данные, – монтаж. "Мне уже позвонили Давид Арахамия и Саша Корниенко и поклялись, что ни говорили ничего из опубликованного… В предвыборной борьбе кое-кто не гнушается даже такими низкими приемами для сведения политических счетов. Впрочем, такими искусственными «скандалами» нас не удастся разъединить", – заверила нардеп.

Ранее и Корниенко написал, что видео является смонтированным. "В монтаж попала фамилия уважаемого депутата, нашей коллеги, которая никакого отношения к обсуждаемым вопросам не имела". При этом он все равно извинился – и за себя, и за Арахамию – за то, что обидели женщин. Каких именно, он не уточнил.

Однако под постом Корниенко журналисты указали в комментариях, что видео не могло быть монтажом, поскольку записывалось со стрима, который вел местный ресурс "НикВести".

Трансляцию николаевских СМИ, на которые попал фривольный разговор, вскоре после начала скандала удалили из YouTube: "Видео недоступно. Автор ограничил доступ к видео", указано на заставке.

Как ранее сообщал Фокус: