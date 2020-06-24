Дубы и сосны. В соцсетях обсуждают сексистский скандал в "Слуге народа"

В партии "Слуга народа" новый пикантный скандал: глава фракции и глава партии в сексистской манере обсудили свою коллегу Ирину Аллахвердиеву, забыв, что находятся под прицелом включенных камер. Действующие лица все отрицают, а пользователи соцсетей не верят в их оправдания

Вечером вторника, 23 июня, первые лица партии "Слуга народа" умудрились оскандалиться во время визита в Николаев. Глава фракции Давид Арахамия и глава партии Александр Корниенко решили обсудить свою коллегу по фракции Ирину Аллахвердиеву, но их разговор случайно попал на камеру местного издания и оказался весьма фривольным. Корниенко заявил, что их коллега Ирина Аллахвердиева – "баба рабочая, как корабельная сосна". И "вообще красотка". Видео моментально разлетелось по соцсетям и Телеграм-каналам.

Расшифровка разговора депутатов:

Корниенко: Аллахвердиева вообще красотка.

Арахамия: Да.

Корниенко: Такая поддутая. Конечно, чуть-чуть. Чуть-чуть тюнинг, тон too much. В общем она баба рабочая вообще. Как корабельная сосна. Она тут отху#рит триста встреч за четыре месяца. И выиграет. Она такая вживую. Энергетика.

Арахамия: Энергии много.

Корниенко: Ну ты к президенту ее заведешь, ты увидишь. Он подпрыгнет, выкурит все айкосы. Скажет: "Баба да. Баба да".

TOO MUCH. Народный депутат Александр Корниенко (слева) не одобряет "поддутость" народного депутата Ирины Аллахвердиевой (справа)

Позже Корниенко заявил, что видео было смонтировано. "В монтаж попала фамилия уважаемого депутата, нашей коллеги, которая никакого отношения к обсуждаемым вопросам не имела". При этом депутат извинился перед женщинами от своего имени и имени Давида Арахамии за "некоторые фривольные слова”.

Ирина Аллахвердиева не осталась в стороне и тоже опубликовала опровержение, назвав сенсационное видео монтажом и желанием конкурентов рассорить "слуг народа".

Тем временем, экс-нардеп Игорь Мосийчук заявил у себя на страничке, что поначалу Ирина Аллахвердиева осудила коллегу.

Стоит отметить, что ранее Ирина Аллахвердиева уже привлекала внимание избирателей своей внешностью и нарядами. В прошлом году депутат посетила парламент в ошейнике, а в один из рабочих дней — с сумочкой от Gucci под рукой.

Соцсети моментально принялись обсуждать эту тему. Одним из первых отреагировал коллега по партии Жан Беленюк.

В целом украинский Facebook не оценил "мужской" разговор. Некоторые задавались вопросом, возможны ли такие разговоры между конгрессменами США.

Вспомнили и секс-скандал с другим "слугой" Богданом Яременко.

Экс-замгенпрокурора Виктор Чумак тоже не прошел мимо скандала.

Бывший нардеп Борислав Береза назвал Корниенко и Арахамию "бабушками у подъезда".

Украинцы оценили и сленг, который использовали народные избранники.

А некоторых пользователей ситуация вдохновила на написание стихов.