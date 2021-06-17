"Українцям досить зарплати в 5 500 гривень", — "слуга народу" Третьякова (відео)

Як відомо, середня місячна зарплата самої Третьякової в минулому році становила 42,5 тис. грн. При цьому вона скаржилася, що їй цих грошей недостатньо.

Народна депутатка України від "Слуги народу" і глава Комітету ВРУ з питань соціальної політики Галина Третьякова заявила, що українцям "на фізіологічному рівні" досить заробітної плати в 5-5,5 тисяч гривень. Про це вона сказала в коментарі виданню "Країна".

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"На фізіологічному рівні, я вважаю, що цей рівень повинен бути 5-5,5 тис. грн", — зазначила Галина Третьякова.

Втім, парламентарій підкреслила, що вона орієнтується не на "фізіологічний прожитковий рівень, а на соціальний чи національний".

"І вважаю, що він наразі повинен становити понад 43-50% від середньої зарплати, що означає, що він повинен бути на рівні 6-7 тис. грн", — резюмувала "слуга".

Зазначимо, в останній декларації Третьякова вказала, що її заробітна плата за 2020 рік становила 510 тис. грн. З цього випливає, що її середня місячна зарплата в минулому році становила близько 42,5 тис. грн.

А влітку 2020 року Третьякова скаржилася, що їй недостатньо цієї суми.

Примітно, що її колега по фракції Марія Мезенцева в коментарі журналістам зазначила, що бачила останні розрахунки Кабміну й опитування на вулиці Києва, однак, на її думку, суми в 5 тис. грн недостатньо для гідного життя в Україні.

"Ми чули про суму 5 тис. грн, але все одно я думаю, що цього недостатньо, враховуючи, що комунальні платежі в нас ростуть", — підкреслила Мезенцева.

Член фракції "Слуга народу" Данило Гетманцев же заявив, що гідна заробітна плата по країні повинна бути приблизно 1 тис. євро.

А їхній колега по політсилі Роман Грищук безпосередньо не відповів на запитання журналістів, але заявив, що людина повинна отримувати ту суму, яка буде комфортною для життя.

Зазначимо, влітку минулого року Третьякова опинилася в центрі скандалу, заявивши, що в "бідних сімʼях народжуються діти дуже низької якості". Пізніше "слуга" визнала, що обрала "невдалі слова", але при цьому критику в ЗМІ і соцмережах назвала "організованим булінгом", за яким стоять "противники реформ".