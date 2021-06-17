"Українцям досить зарплати в 5 500 гривень", — "слуга народу" Третьякова (відео)
Як відомо, середня місячна зарплата самої Третьякової в минулому році становила 42,5 тис. грн. При цьому вона скаржилася, що їй цих грошей недостатньо.
Народна депутатка України від "Слуги народу" і глава Комітету ВРУ з питань соціальної політики Галина Третьякова заявила, що українцям "на фізіологічному рівні" досить заробітної плати в 5-5,5 тисяч гривень. Про це вона сказала в коментарі виданню "Країна".
"На фізіологічному рівні, я вважаю, що цей рівень повинен бути 5-5,5 тис. грн", — зазначила Галина Третьякова.
Втім, парламентарій підкреслила, що вона орієнтується не на "фізіологічний прожитковий рівень, а на соціальний чи національний".
"І вважаю, що він наразі повинен становити понад 43-50% від середньої зарплати, що означає, що він повинен бути на рівні 6-7 тис. грн", — резюмувала "слуга".
Зазначимо, в останній декларації Третьякова вказала, що її заробітна плата за 2020 рік становила 510 тис. грн. З цього випливає, що її середня місячна зарплата в минулому році становила близько 42,5 тис. грн.
А влітку 2020 року Третьякова скаржилася, що їй недостатньо цієї суми.
Примітно, що її колега по фракції Марія Мезенцева в коментарі журналістам зазначила, що бачила останні розрахунки Кабміну й опитування на вулиці Києва, однак, на її думку, суми в 5 тис. грн недостатньо для гідного життя в Україні.
"Ми чули про суму 5 тис. грн, але все одно я думаю, що цього недостатньо, враховуючи, що комунальні платежі в нас ростуть", — підкреслила Мезенцева.
Член фракції "Слуга народу" Данило Гетманцев же заявив, що гідна заробітна плата по країні повинна бути приблизно 1 тис. євро.
А їхній колега по політсилі Роман Грищук безпосередньо не відповів на запитання журналістів, але заявив, що людина повинна отримувати ту суму, яка буде комфортною для життя.
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Зазначимо, влітку минулого року Третьякова опинилася в центрі скандалу, заявивши, що в "бідних сімʼях народжуються діти дуже низької якості". Пізніше "слуга" визнала, що обрала "невдалі слова", але при цьому критику в ЗМІ і соцмережах назвала "організованим булінгом", за яким стоять "противники реформ".