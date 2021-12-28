Воинский учет для женщин в Украине хотят сделать добровольным: проект закона уже в Раде

Документ уже зарегистрировали в парламенте, хотя самого текста еще нет. При этом известно — инициатива не распространяется на женщин, которые работают медиками.

Народный депутат от "Слуги народа", бывший журналист Максим Бужанский заявил о внесении в Верховную Раду законопроекта о добровольном воинском учете для женщин в Украине. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

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"Внес в парламент законопроект #6482 о том, что на воинский учет женщины становятся только добровольно. Исключая медиков", — отметил Бужанский.

По его словам, соавторами документа стали 58 депутатов от "Слуги народа" и других фракций.

"Извините, дорогие женщины, все, что могу сказать по поводу этой инициативы чиновников из минобороны", — пишет нардеп.

На данный момент текста проекта Закона о внесении изменений в статью 1 Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе" №6482 на сайте парламента еще нет.

Среди инициаторов законопроекта также такие известные "слуги", как Евгений Брагар, Мария Мезенцева, Александр Дубинский, Ирина Аллехвердиева и другие.

Напомним, ранее петиция об отмене приказа Минобороны Украины об воинском учете женщин набрала более 25 тысяч голосов всего за 4 дня. Согласно закону, теперь президент Владимир Зеленский обязан ее рассмотреть и подготовить ответ автору обращения.

Напомним, 17 декабря вступил в силу принятый в октябре этого года приказ Министерства обороны Украины с расширенным списком профессий женщин, которые должны стать на военный учет. В этот список входят более 100 профессий. Документ распространяется на женщин, работающих в сфере библиотечного дела, музыкального искусства, науки, банковского дела и других сфер. Женщины-военнообязанные должны стать на учет в военкоматы до конца 2022 года.

Постановка на учет нужна для того, чтобы провести учет человеческих ресурсов и дефицитных военно-учетных специальностей, это не призыв на военную службу, объясняют в Минобороны.

Ранее Фокус сообщал, что думают о воинском учете для женщин офицер ВСУ Елена Белозерская и руководитель инструкторских групп Десантно-штурмовых войск (ДШВ) Маруся Звиробий.