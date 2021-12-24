"Массовый воинский учет для женщин — просто пугалка для РФ", — офицер ВСУ Елена Белозерская

Офицер ВСУ в комментарии Фокусу предположила, что постановка на учет такого огромного количества женщин займет многие месяцы, а то и годы. Елена Белозерская считает, что вскоре приказ Минобороны могут заменить"лайт-версией".

До конца 2022 года женщинам расширившегося перечня профессий необходимо стать на воинский учет. Список специальностей увеличился благодаря приказу Министерства обороны Украины №133, который вступил в силу 17 декабря 2021 года. Такое нововведение вызвало множество различных реакций среди пользователей соцсетей. Фокус решил пообщаться с ветераном российко-украинской войны и офицером Вооруженных сил Украины (ВСУ) Еленой Белозерской, чтобы узнать ее мнение об этой инициативе.

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Как вы относитесь к этому приказу? Положительно или отрицательно? Почему?

— Я считаю, что это невыполнимая, мертворожденная инициатива, которую, впрочем, и не планируют реально претворять в жизнь. Это просто ответ на русские устрашения — такая же "пугалка".

Насколько его выполнение выглядит для вам реальным? С какими проблемами столкнется власть по вашему мнению?

— Совершенно нереально. Для того, чтобы поставить на учет такое огромное количество женщин, нужны месяцы, возможно, годы. К тому же большинство женщин этот приказ будут саботировать.

[ + – ] Елена Белозерская стала офицером ВСУ в октябре 2018 года Фото: УНИАН

С какой целью, по вашему мнению, власть ввела этот приказ именно сейчас, к концу 2021 года?

— Ответ на русские устрашения войной. Мол, в случае полномасштабного вторжения весь украинский народ — и мужчины и женщины — будут защищать свою землю. Народ действительно будет защищать, но только та его часть, которая будет делать это добровольно — в армии, в добробатах или в партизанах. И их для защиты должно хватить.

Как по вашему мнению отреагируют на него женщины Украины? За, против?

Большинство — против. Оно им нужно? А значительное количество вообще его не заметит, то есть не отреагирует никак.

[ + – ] Елена Белозерская Фото: УНИАН

Какие проблемы могут появиться в связи с этим приказом?

— Думаю, что серьезных проблем не будет. Впрочем, некоторые люди опасаются, что этот приказ может привести к дискриминации женщин со стороны работодателей — женщин могут неохотно брать на работу, опасаясь штрафов за не поставленных на воинский учет работниц. Но я считаю, что этот приказ либо просто останется на бумаге, либо скоро мы увидим его упрощенную "лайт-версию", которая будет касаться только тех женщин, чьи гражданские профессии действительно нужны на фронте.

[ + – ] Елена Белозерская была на войне в качетсве снайпера

Читайте в отдельном материале Фокуса, что думают другие украинские женщины-военные о расширении списка профессий, представительницы которых должны встать на воинский учет.