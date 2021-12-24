"Масовий військовий облік для жінок — просто лякалка для РФ", — офіцерка ЗСУ Олена Білозерська

Офіцерка ЗСУ у коментарі Фокусу припустила, що постановка на облік такої величезної кількості жінок забере багато місяців, а то й років. Олена Білозерська вважає, що незабаром наказ Міноборони можуть замінити "лайт-версією".

До кінця 2022 року жінкам розширеного переліку професій необхідно стати на військовий облік. Список спеціальностей збільшився завдяки наказу Міністерства оборони України №133, який набув чинності 17 грудня 2021 року. Таке нововведення викликало багато різних реакцій серед користувачів соцмереж. Фокус вирішив поспілкуватися з ветеранкою російсько-української війни та офіцеркою Збройних сил України (ЗСУ) Оленою Білозерською, щоб дізнатися про її думку про цю ініціативу.

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Як ви ставитеся до цього наказу? Позитивно чи негативно? Чому?

— Я вважаю, що це нездійсненна, мертвонароджена ініціатива, яку, втім, і не планують реально втілювати в життя. Це просто відповідь на російські залякування — така ж "лякалка".

Наскільки його виконання видається вам реальним? З якими проблемами зіткнеться влада на вашу думку?

— Абсолютно нереально. Для того, щоб поставити на облік таку величезну кількість жінок, потрібні місяці, можливо роки. До того ж більшість жінок цей наказ саботуватимуть.

[ + – ] Олена Білозерська стала офіцеркою ЗСУ у жовтні 2018 року Фото: УНІАН

З якою метою, на вашу думку, влада запровадила цей наказ саме зараз до кінця 2021 року?

— Відповідь на російські залякування війною. Мовляв, у разі повномасштабного вторгнення весь український народ – і чоловіки, і жінки — захищатимуть свою землю. Народ справді захищатиме, але тільки та його частина, яка робитиме це добровільно — в армії, у добробатах чи у партизанах. І їх для захисту має вистачити.

Як на вашу думку, відреагують на нього жінки України? За Проти?

Більшість — проти. Воно їм потрібне? А значна кількість взагалі його не помітить, тобто не відреагує ніяк.

[ + – ] Олена Білозерська Фото: УНІАН

Які проблеми можуть виникнути у зв'язку із цим наказом?

— Гадаю, серйозних проблем не буде. Втім, дехто побоюється, що цей наказ може призвести до дискримінації жінок з боку роботодавців — жінок можуть неохоче брати на роботу, побоюючись штрафів за не поставлених на військовий облік робітниць. Але я вважаю, що цей наказ або просто залишиться на папері, або скоро ми побачимо його спрощену "лайт-версію", яка стосуватиметься лише тих жінок, чиї громадянські професії справді потрібні на фронті.

[ + – ] Олена Білозерська була на війні в якості снайперки

Читайте в окремому матеріалі Фокусу , що думають інші українські жінки-військові про розширення списку професій, представниці яких мають стати на військовий облік.