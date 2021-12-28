Військовий облік для жінок в Україні хочуть зробити добровільним: проєкт закону вже в Раді

Документ уже зареєстрували в парламенті, хоча власне тексту ще немає. При цьому відомо, що ініціатива не поширюється на жінок, які працюють медиками.

Народний депутат від "Слуги народу", колишній журналіст Максим Бужанський заявив про внесення до Верховної Ради законопроєкту про добровільний військовий облік для жінок в Україні. Про це він написав у своєму Telegram-каналі.

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"Вніс до парламенту законопроєкт #6482 про те, що на військовий облік жінки стають лише добровільно. Виключаючи медиків", — зазначив Бужанський.

За його словами, співавторами документа стали 58 депутатів від "Слуги народу" й інших фракцій.

"Вибачте, дорогі жінки, все, що можу сказати щодо цієї ініціативи чиновників із міноборони", — пише нардеп.

Наразі тексту проєкту Закону про внесення змін до статті 1 Закону України "Про військовий обов'язок та військову службу" №6482 на сайті парламенту ще немає.

Серед ініціаторів законопроєкту також є такі відомі "слуги", як Євген Брагар, Марія Мезенцева, Олександр Дубінський, Ірина Аллахвердієва й інші.

Нагадаємо, раніше петиція про скасування наказу Міноборони України про військовий облік жінок набрала понад 25 тисяч голосів лише за 4 дні. Відповідно до закону, тепер президент Володимир Зеленський зобов'язаний її розглянути та підготувати відповідь автору звернення.

Нагадаємо, 17 грудня набув чинності ухвалений у жовтні цього року наказ Міністерства оборони України з розширеним списком професій жінок, які мають стати на військовий облік. До цього списку входять понад 100 професій. Документ поширюється на жінок, які працюють у сфері бібліотечної справи, музичного мистецтва, науки, банківської справи й інших галузей. Жінки-військовозобов'язані мають стати на облік у військкомати до кінця 2022 року.

Постановка на облік потрібна для того, щоб провести облік людських ресурсів і дефіцитних військово-облікових спеціальностей, це не заклик до військової служби, пояснюють у Міноборони.

Раніше Фокус повідомляв, що думають про військовий облік для жінок офіцерка ЗСУ Олена Білозерська та керівниця інструкторських груп Десантно-штурмових військ (ДШВ) Маруся Звіробій.