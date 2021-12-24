"Виборчиці Зеленського йому цього не вибачать". Маруся Звіробій розкритикувала наказ Міноборони

Ветеранка російсько-української війни поділилася з Фокусом думкою, що сирени у Києві — поганий знак, що свідчить про реальну загрозу повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Звіробій вважає, що в країні необхідно терміново розпочинати заняття з тактичної медицини та мінної безпеки, оскільки "всі, хто стоять на обліку, воюватимуть".

З 17 грудня значно розширився перелік професій, представниці яких мають стати на військовий облік. Фокус поспілкувався з ветеранкою російсько-української війни та керівницею інструкторських груп Десантно-штурмових військ (ДШВ) Марусею Звіробій, щоб дізнатися її думку про це нововведення.

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Чи підтримуєте ви цю ініціативу щодо військового обліку для жінок?

— Риторичне питання. [Президент України Володимир] Зеленський обіцяв мир та закінчення війни, чотириразовий ухилянт ставить на військовий облік усіх жінок, щоб ішли його грудьми захищати. Давайте по-чесному, якщо на військовому обліку стоять усі, то всі! Від президента, його дружини, міністрів, народних депутатів та всіх їхніх дружин та дочок! Я зовсім не проти.

Наскільки логічно цю ініціативу прописано?

— Якщо такий захід вводиться через високі ризики вторгнення Росії далі за Донбас і в столицю, то питання номер один — підготовка цивільних. Вона запланована? Хто, як і коли має займатися підготовкою людей, яких ставлять на облік? Якщо вже війна на порозі (про що, зокрема, свідчать навчальні тривоги та сирени у Києві), чи планується підготовка? Нагадаю, на це потрібні кошти, яких немає.

[ + – ] Весною 2014 року Маруся Звіробій стала командиркою 11-го батальйону ДУК "Правий сектор"

Процедуру слід удосконалювати?

— Постановка жінок на військовий облік — це величезний масив проблем для колишніх військкоматів, а тепер — ТЦК (Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки). Це проблеми та штрафи для роботодавців та самих жінок. Штрафи для тих, хто не став на облік, — щоб касу підняти? Якщо у твоїй країні війна, то, мабуть, не можна було провалювати оборонні замовлення та урізати бюджет для Збройних сил, а піднімати бюджети для ДБР та Офісу президента. У слідчого ДБР раніше зарплата була близько 50 000 грн., зараз близько 100 000 грн! Зарплатня солдата на передовий близько 20 000 грн у воєнний час. Це так було задумано?

Важливо

Зазначатись зобов'яжуть, на збори не покличуть. Що чекає на жінок після постановки на військовий облік

Чому подібне нововведення запроваджується саме зараз (а не зробили це, наприклад, ще 2014 року)?

— Звичайно ж, стати на облік — це ще не воювати, але до того моменту, поки не буде введено військове становище. Чи буде у нефронтовій частині України війна чи ні, зараз залежить від Путіна. І завжди залежало. Думаю, якщо вже заплановано, що сирени виють у Києві, це знак серйозного ризику військових дій у столиці. У нас за 8 років війни нічого подібного не було. Тил спокійно пив пиво, і тут він проголосував "за мир". Що ж, іронія долі. Але це означає, що потрібно терміново розпочинати заняття хоча б з тактичної медицини та мінної безпеки, тому що всі, хто стоїть на обліку, будуть воювати.

[ + – ] У 2019 році проти Марусі Звіробій відкрили кримінальне провадження через відео із образами на адресу Володимира Зеленського Фото: prolviv.com

Військово-політичне командування України готується до великого наступу РФ?

— Підготовка нашої армії, її мотивованість та ще й за підтримки військ НАТО здатні дати серйозний опір. Їм би лише грошей виділили, зброю та паливо. Але з кожним пунктом є проблеми, створені руками зеленої монобільшості. Бюджет провалений, оборонні замовлення також. Натомість тепер жінок поставлять на військовий облік та штрафами грошей "качнуть". Повний абсурд. Виборчиці Зеленського йому цього не вибачать. Обіцяв одружитися, а послав на війну замість себе воювати.

Читайте в окремому матеріалі Фокусу , що думають інші українські жінки-військові про розширення списку професій, представниці яких мають стати на військовий облік.