"Виборчиці Зеленського йому цього не вибачать". Маруся Звіробій розкритикувала наказ Міноборони
Ветеранка російсько-української війни поділилася з Фокусом думкою, що сирени у Києві — поганий знак, що свідчить про реальну загрозу повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Звіробій вважає, що в країні необхідно терміново розпочинати заняття з тактичної медицини та мінної безпеки, оскільки "всі, хто стоять на обліку, воюватимуть".
З 17 грудня значно розширився перелік професій, представниці яких мають стати на військовий облік. Фокус поспілкувався з ветеранкою російсько-української війни та керівницею інструкторських груп Десантно-штурмових військ (ДШВ) Марусею Звіробій, щоб дізнатися її думку про це нововведення.
Чи підтримуєте ви цю ініціативу щодо військового обліку для жінок?
— Риторичне питання. [Президент України Володимир] Зеленський обіцяв мир та закінчення війни, чотириразовий ухилянт ставить на військовий облік усіх жінок, щоб ішли його грудьми захищати. Давайте по-чесному, якщо на військовому обліку стоять усі, то всі! Від президента, його дружини, міністрів, народних депутатів та всіх їхніх дружин та дочок! Я зовсім не проти.
Наскільки логічно цю ініціативу прописано?
— Якщо такий захід вводиться через високі ризики вторгнення Росії далі за Донбас і в столицю, то питання номер один — підготовка цивільних. Вона запланована? Хто, як і коли має займатися підготовкою людей, яких ставлять на облік? Якщо вже війна на порозі (про що, зокрема, свідчать навчальні тривоги та сирени у Києві), чи планується підготовка? Нагадаю, на це потрібні кошти, яких немає.
Процедуру слід удосконалювати?
— Постановка жінок на військовий облік — це величезний масив проблем для колишніх військкоматів, а тепер — ТЦК (Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки). Це проблеми та штрафи для роботодавців та самих жінок. Штрафи для тих, хто не став на облік, — щоб касу підняти? Якщо у твоїй країні війна, то, мабуть, не можна було провалювати оборонні замовлення та урізати бюджет для Збройних сил, а піднімати бюджети для ДБР та Офісу президента. У слідчого ДБР раніше зарплата була близько 50 000 грн., зараз близько 100 000 грн! Зарплатня солдата на передовий близько 20 000 грн у воєнний час. Це так було задумано?Важливо
Чому подібне нововведення запроваджується саме зараз (а не зробили це, наприклад, ще 2014 року)?
— Звичайно ж, стати на облік — це ще не воювати, але до того моменту, поки не буде введено військове становище. Чи буде у нефронтовій частині України війна чи ні, зараз залежить від Путіна. І завжди залежало. Думаю, якщо вже заплановано, що сирени виють у Києві, це знак серйозного ризику військових дій у столиці. У нас за 8 років війни нічого подібного не було. Тил спокійно пив пиво, і тут він проголосував "за мир". Що ж, іронія долі. Але це означає, що потрібно терміново розпочинати заняття хоча б з тактичної медицини та мінної безпеки, тому що всі, хто стоїть на обліку, будуть воювати.
Військово-політичне командування України готується до великого наступу РФ?
— Підготовка нашої армії, її мотивованість та ще й за підтримки військ НАТО здатні дати серйозний опір. Їм би лише грошей виділили, зброю та паливо. Але з кожним пунктом є проблеми, створені руками зеленої монобільшості. Бюджет провалений, оборонні замовлення також. Натомість тепер жінок поставлять на військовий облік та штрафами грошей "качнуть". Повний абсурд. Виборчиці Зеленського йому цього не вибачать. Обіцяв одружитися, а послав на війну замість себе воювати.
Читайте в окремому матеріалі Фокусу , що думають інші українські жінки-військові про розширення списку професій, представниці яких мають стати на військовий облік.