"Избирательницы Зеленского ему этого не простят". Маруся Звиробий раскритиковала приказ Минобороны

Ветеран российско-украинской войны поделилась с Фокусом мнением, что сирены в Киеве — плохой знак, свидетельствующий о реальной угрозе полномасштабного вторжения РФ в Украину. Звиробий считает, что в стране необходимо срочно начинать занятия по тактической медицине и минной безопасности, поскольку "все стоящие на учете будут воевать".

С 17 декабря значительно расширился список профессий, представительницы которых должны стать на воинский учет. Фокус пообщался с ветераном российко-украинской войны и руководителем инструкторских групп Десантно-штурмовых войск (ДШВ) Марусей Звиробий, чтобы узнать ее мнение об этом нововведении.

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Поддерживаете ли вы эту инициативу касательно воинского учета для женщин?

— Риторический вопрос. [Президент Украины Владимир] Зеленский обещал мир и окончание войны, четырехкратный уклонист ставит на воинский учет всех женщин, чтобы шли его грудью защищать. Давайте по-честному, если на воинском учете стоят все, то все! От президента, его супруги, министров, народных депутатов и всех их жен и дочерей! Я вот совсем не против.

Насколько логично эта инициатива прописана?

— Если такая мера вводится из-за высоких рисков вторжения России дальше Донбасса и в столицу, то вопрос номер один — подготовка гражданских. Она запланирована? Кто, как и когда должен заниматься подготовкой людей, которых ставят на учет? Раз уж война на пороге (о чем, в том числе, свидетельствуют учебные тревоги и сирены в Киеве), планируется ли подготовка? Напомню, на это нужны средства, которых нет.

[ + – ] Весной 2014 года Маруся Звиробий стала командиром 11-го батальона ДУК "Правый сектор"

Процедуру нужно совершенствовать?

— Постановка женщин на воинский учет — это огромный массив проблем для бывших военкоматов, а теперь ТЦК (Территориальных центров комплектования и социальной поддержки). Это проблемы и штрафы для работодателей и самих женщин. Штрафы для тех, кто не стал на учет — это чтобы кассу поднять? Если в твоей стране война, то, наверное, нельзя было проваливать оборонные заказы и урезать бюджет для Вооруженных сил, а поднимать бюджеты для ГБР и Офиса президента. У следователя ГБР раньше зарплата была около 50 000 грн, сейчас около 100 000 грн! Зарплата солдата на передовой около 20 000 грн в военное время. Это так задумано было?

Важно

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Почему подобное нововведение вводится именно сейчас (а не сделали это, к примеру, еще в 2014 году)?

— Конечно же, встать на учет — это еще не воевать, но лишь до того момента, пока не будет введено военное положение. Будет ли в нефронтовой части Украины война или нет, сейчас зависит от Путина. И всегда зависело. Думаю, если уже запланировано, что сирены воют в Киеве, то это знак серьезного риска военных действий в столице. У нас за 8 лет войны ничего подобного не было. Тыл спокойно пил пиво и здесь он проголосовал "за мир". Что же, ирония судьбы. Но это значит, что нужно срочно начинать занятия хотя бы по тактической медицине и минной безопасности, потому что все стоящие на учете будут воевать.

[ + – ] В 2019 году против Маруси Звиробий открыли уголовное производство из-за видео с оскорблениями в адрес Владимира Зеленского Фото: prolviv.com

Военно-политическое командование Украины готовится к большому наступлению РФ?

— Подготовка нашей армии, ее мотивированность да еще и при поддержке войск НАТО способны дать серьезное сопротивление. Им бы только денег выделили, оружие и топливо. Но с каждым пунктом есть проблемы, созданные руками именно зеленого монобольшинства. Бюджет провален, оборонные заказы тоже. Зато теперь женщин поставят на воинский учет и штрафами денег "качнут". Полный абсурд. Избирательницы Зеленского ему этого не простят. Обещал жениться, а послал на войну вместо себя воевать.

Читайте в отдельном материале Фокуса, что думают другие украинские женщины-военные о расширении списка профессий, представительницы которых должны встать на воинский учет.