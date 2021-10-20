"Это очень интересная тема": Третьякова написала законопроект об эвтаназии (видео)

Народный депутат считает странным то, что деликатные вопросы о смерти и эвтаназии в Европе обсуждаются, а в Украине нет.

Народный депутат фракции "Слуга народа" и глава социального комитета Верховной Рады Украины Галина Третьякова в интервью журналистам рассказала о том, что написала законопроект об эвтаназии в Украине.

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Отвечая на вопросы журналистов в кулуарах парламента об этичности своих высказываний, Третьякова сказала, что в контексте политических отношений понятия морали и этики это "относительная категория", поэтому свои слова нардеп не считает неэтичными.

"Отношение человека к смерти – это очень интересная тема. У меня есть законопроект, который я не вношу. Он касается эвтаназии. Это очень чувствительная гуманитарная тема, которую Европа обсуждает, а мы почему-то нет", — заявила Третьякова.

По мнению, нардепа в мире не существует людей которые не столкнулись бы со смертью близких, и люди по разному на это реагируют.

"Я не хочу, чтобы плакали мои близкие, когда я уйду из жизни… но я никому не желаю смерти", — подчеркнула Третьякова.

В заключении народный депутат сказала, что за свои слова она готова принести извинения, но только не перед общественностью.

Напомним, что Галина Третьякова подвергалсь критике за то, что написала в чат коллегам по партии, что смерть нардепа Антона Полякова — "минус один враг и это хорошо".

Также, Галина Третьякова, отвечая на вопросы журналистов сказала, что не считает свое заявление в адрес покойного коллеги неэтическим.