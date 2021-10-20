"Це дуже цікава тема": Третьякова написала законопроєкт про евтаназію (відео)

Народна депутатка вважає дивним те, що делікатні питання про смерть та евтаназію в Європі обговорюються, а в Україні ні.

Народна депутатка фракції "Слуга народу" і глава соціального комітету Верховної Ради України Галина Третьякова в інтерв'ю журналістам розповіла про те, що написала законопроєкт про евтаназію в Україні.

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Відповідаючи на запитання журналістів у кулуарах парламенту про етичність своїх висловлювань, Третьякова сказала, що в контексті політичних відносин поняття моралі та етики це "відносна категорія", тому свої слова нардепка не вважає неетичними.

"Ставлення людини до смерті — це дуже цікава тема. У мене є законопроєкт, який я не вношу. Він стосується евтаназії. Це дуже чутлива гуманітарна тема, яку Європа обговорює, а ми чомусь ні", — заявила Третьякова.

На думку нардепки, у світі не існує людей, які не зіткнулися б із смертю близьких, і люди по-різному на це реагують.

"Я не хочу, щоб плакали мої близькі, коли я піду з життя ... але я нікому не бажаю смерті", — підкреслила Третьякова.

У висновку народна депутатка сказала, що за свої слова вона готова принести вибачення, але тільки не перед громадськістю.

Нагадаємо, що Галину Третьякову раніше жорстко критикували за те, що та написала в чат колегам з партії, що смерть нардепа Антона Полякова — "мінус один ворог і це добре".

Також, Галина Третьякова, відповідаючи на запитання журналістів, сказала, що не вважає свою заяву на адресу покійного колеги неетичною.