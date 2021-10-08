"Я з ним у зв'язку не перебувала", — Третьякова не збирається вибачатися за слова про смерть Полякова

Галина Третьякова, яка очолює у Верховній Раді комітет соціальної політики, заявила, що "плакати буде тільки за Слугам народу". Про смерть Антона Полякова вона написала в чаті: "Мінус один ворог".

Народна депутатка фракції "Слуга народу" Галина Третьякова, яка написала в чат колегам по партії, що смерть нардепа Антона Полякова — "мінус один ворог і це добре", за що зазнала критики як серед колег, так і в соціальних мережах, не відчуває незручності та вважає, що все написала правильно. Це підтверджує ще одне повідомлення, скріншот якого розмістило в себе в Telegram-каналі агентство "УНН",

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"Не закликайте мою гуманітарну сутність, — написала Третьякова в офіційному чаті фракції" луга народу". — Я з ним у зв'язку не перебувала. А плакати буду тільки за Слугами народу".

[ + – ] Скріншот поста Галини Третьякової: "Плакати буду тільки за Слугами народу" Фото: УНН

Перед цим у чаті фракції "Слуга народу" Третьякова написала наступне: "Як на мене, то це мінус один ворог. Засім — все добре. Розслідування має бути максимально відкритим, з оголошенням всіх фактів — токсикології, його нічного шляху тощо. Щоб був зрозумілий зв'язок, чи це депутатська діяльність, чи це його особисте життя".

[ + – ] Скріншот повного повідомлення Галини Третьякової Фото: УНИАН

За попередньою інформацією, Галину Третьякову через її висловлювання мають намір відкликати з голови комітету соцполітики. Про це в кулуарах Верховної Ради заявив глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

Раніше нардепка Третьякова вже ставала об'єктом критики через свої формулювання. Так, обурення викликали її слова про те, що в бідних сім'ях народжуються "діти низької якості". Пізніше Третьякова вибачилася за це висловлювання, однак у відставку з поста глави комітету почнуть акредитувати.

Влітку 2021 року Третьякова повідомила, що "українцям достатньо зарплати в 5500 грн" — при тому, що середня місячна зарплата самої Третьякової минулого року склала 42,5 тис. грн, і "слуга народу" скаржилася, що цих грошей недостатньо.

Народний депутат Антон Поляков, обраний до Верховної Ради від партії "Слуга народу", помер у ніч на п'ятницю, 8 жовтня, у Дніпровському районі Києва у віці 33 років. Фокус зібрав подробиці про обставини та причини смерті Антона Полякова, деталі його біографії та коментарі до того, що трапилося.