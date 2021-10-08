Помер нардеп Антон Поляков: що відомо про ексслугу та його смерть

Члену групи "За майбутнє" стало погано в салоні таксі, яку патрульні зупинили за порушення правил дорожнього руху. Медикам реанімувати нардепа не вдалося.

У ніч на п'ятницю, 8 жовтня, у Дніпровському районі Києва у віці 33 років помер народний депутат Антон Поляков, обраний до Верховної Ради від партії "Слуга народу". Про це повідомляє пресслужба поліції.

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За попередніми даними правоохоронців, Полякову стало погано в таксі. Нардепа спробували реанімувати медики швидкої допомоги, однак вони змушені були констатувати його смерть. Поліцейські почали за фактом смерті нардепа кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) з поміткою "Природна смерть". Зараз на місці події працюють слідчо-оперативна група, криміналістична лабораторія та судово-медичний експерт.

Телеграм-канал Pavlovsky News з посиланням на джерела в правоохоронних органах повідомляє, що поліцейські зупинили таксі о 02:10 п'ятниці за порушення правил дорожнього руху. На задньому сидінні автомобіля сидів народний депутат Антон Поляков, який, за словами джерела, "уже погано почувався".

"За попередньою інформацією, він був або п'яний, або під наркотиками. Поліцейські викликали швидку, але врятувати йому життя не вдалося", — йдеться в публікації.

У свою чергу телеграм-канал "Політика Країни" з посиланням на слова таксиста, громадянина Азербайджану Ельміра М., повідомляє, що він підібрав Полякова біля дороги на проспекті Соборності, 2.

"Стояла людина, яка хиталася. Я зупинився. Потім їхав, його нудило. Він був явно п'яний", — наводять слова таксиста автори поста.

Після зупинки автомобіля поліцейськими з'ясувалося, що нардеп перебуває на задньому сидінні без свідомості, після чого патрульні викликали швидку.

"Його ще відкачували хвилин 30. Але реанімувати не змогли", — повідомило джерело телеграм-каналу в поліції.

Тим часом у мережі з'явилося фото, на якому, як стверджують ЗМІ, які його опублікували, зображений Поляков після настання смерті.

[ + – ] Місце смерті Полякова

Реакція на смерть Полякова

На інформацію про смерть Полякова відреагувала у своєму Facebook заступниця голови фракції "Слуга народу" Галина Янченко.

"Помер народний депутат Антон Поляков. Патрульні знайшли його вночі в машині таксі, зупиненій за порушення ПДР. За інформацією патрульних, його нудило, а потім почалися конвульсії. Швидка не змогла його врятувати. Співчуття близьким і рідним", — написала вона.

Ексспікер Верховної Ради Дмитро Разумков також прокоментував смерть нардепа.

"Сьогодні був знайдений мертвим народний депутат Антон Поляков. Мої співчуття рідним і близьким! Хочу вірити, що розслідування буде об'єктивним!" — написав колишній голова парламенту у своєму телеграм-каналі.

Трохи біографії Антона Полякова

Антон Поляков потрапив до Верховної Ради після парламентських виборів 2019 року в складі пропрезидентської партії "Слуга народу" (округ №206, Чернігів). Уже в листопаді 2019 року нардепи виключили його з фракції, мотивуючи це тим, що Поляков не голосував за законопроекти, які домовлялися підтримати "слуги народу". У грудні 2019 року політик вийшов із партії, а 30 червня 2020 року став членом депутатської групи "За майбутнє". Під час місцевих виборів у жовтні минулого року Поляков балотувався в мери Чернігова від однойменної партії та програв.

Серед останніх результатів його діяльності на посаді народного депутата — голоси "за" відгук спікера Верховної Ради Дмитра Разумкова та за закон про олігархів.

Також нещодавно нардеп в ефірі телеканалу "Україна 24" стверджував, що депутати з фракції "Слуга народу" отримували гроші за голосування за закон про олігархів, при цьому конкретних прізвищ він не назвав.