"Я с ним в связи не состояла", — Третьякова не собирается извиняться за слова о смерти Полякова

Галина Третьякова, которая возглавляет в Верховной Раде комитет социальной политики, заявила, что "плакать будет только по Слугам народа". О смерти Антона Полякова она написала в чате: "Минус один враг".

Народный депутат фракции "Слуга народа" Галина Третьякова, которая написала в чат коллегам по партии, что смерть нардепа Антона Полякова — "минус один враг и это хорошо", за что подверглась критике как среди коллег, так и в социальных сетях, не испытывает неловкости и считает, что все написала правильно. Это подтверждает еще одно сообщение, скриншот которого разместило у себя в Telegram-канале агентство УНН.

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"Не взывайте к моей гуманитарной сущности, — написала Третьякова в официальном чате фракции "Слуга народа". — Я с ним в связи не состояла. А плакать буду только за Слугами народу".

[ + – ] Скриншот поста Галины Третьяковой: "Плакать буду только за Слугами народу" Фото: УНН

Перед этим в чате фракции "Слуга народа" Третьякова написала следующее: "Как по мне, то это минус один враг. Значит — все хорошо. Расследование должно быть максимально открытым, с оглашением всех фактов — токсикологии, его ночного пути и т.д. Чтобы была понятна связь, или это депутатская деятельность, или это его личная жизнь".

[ + – ] Скриншот полного сообщения Галины Третьяковой Фото: УНИАН

По предварительной информации, Галину Третьякову из-за ее высказываний намерены отозвать с главы комитета соцполитики. Об этом в кулуарах Верховной Рады заявил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

Ранее нардеп Третьякова уже становилась объектом критики из-за своих формулировок. Так, возмущение вызвали ее слова о том, что в бедных семьях рождаются "дети низкого качества". Позже Третьякова извинилась за это высказывание, однако в отставку с поста главы комитета не подала.

Летом 2021 года Третьякова сообщила, что "украинцам достаточно зарплаты в 5500 грн" — при том, что средняя месячная зарплата самой Третьяковой в прошлом году составила 42,5 тыс. грн. и "слуга народа" жаловалась, что этих денег недостаточно.

Народный депутат Антон Поляков, избранный в Верховную Раду от партии "Слуга народа", скончался в ночь на пятницу, 8 октября, в Днепровском районе Киева в возрасте 33 лет. Фокус собрал подробности об обстоятельствах и причинах смерти Антона Полякова, детали его биографии и комментарии к случившемуся.