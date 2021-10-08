Третьякову відсторонили на п'ять днів від засідань Ради за слова про смерть Полякова, — Арахамія

Усі голови фракцій і груп, за винятком "Слуг народу", підписали звернення з вимогою зняти Третьякову з посади керівника Комітету з питань соцполітики.

Нардепку від "Слуги народу" Галину Третьякову і голову парламентського Комітету з питань соціальної політики відсторонили на п'ять днів від участі в пленарних засіданнях через слова про смерть її колеги з парламенту Антона Полякова, який входив до групи "За майбутнє". Про це в ході брифінгу заявив керівник монобільшості у Верховній Раді Давид Арахамія.

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"Третьякова, як мені здається, дозволила собі необережні висловлювання. Я попросив вибачення перед усіма колегами за такі висловлювання. Третьякова покинула зал. І ми підписали від всієї фракції лист на регламентний комітет, щоб вони усунули її на 5 днів від пленарних засідань", — заявив Арахамія.

Після цих слів присутній на брифінгу нардеп від групи "За майбутнє" Тарас Батенко повідомив, що всі голови фракцій і груп, за винятком "Слуг народу", підписали звернення щодо відкликання Третьякової з посади керівника Комітету з питань соцполітики.

"Ми шоковані такою поведінкою Третьякової. Я вважаю, що вона не варта бути взагалі народним депутатом України", — заявив Батенко.

Зазначимо, Третьякова опинилася в центрі скандалу через те, що, коментуючи смерть Полякова, написала в партійному чаті "мінус один ворог, усе добре".

[ + – ] Повідомлення Третьякової про Полякова

Нагадаємо, Антон Поляков помер у ніч з 7 на 8 жовтня. В окремому матеріалі Фокус зібрав основні версії щодо його смерті.