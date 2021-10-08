Стан здоров'я, отруєння і "свідчення в НАБУ". Нардепи — про версії смерті Полякова

За словами народних обранців, раніше вони не помічали поганого самопочуття в покійного депутата. Колеги Полякова допустили, що він міг останнім часом нервувати через роботу.

Народні депутати Верховної Ради відреагували на смерть свого колеги по парламенту Антона Полякова. Деякі з них схильні вважати, що інцидент не пов'язаний з політичною діяльністю загиблого, інші згадали, що недавно депутат розповідав про можливий факт корупції у фракції "Слуга народу", з якої він був виключений у листопаді 2019 року.

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Фокус зібрав коментарі нардепів щодо смерті Полякова.

Соратник померлого нардепа з групи "За майбутнє" Тарас Батенко повідомив журналістам видання "Вести", що Антон Поляков міг бути засмучений після вчорашнього проваленого позачергового засідання Ради, голоси на які він "шукав три місяці".

"Для нас це трагедія. Це "чорна п'ятниця". Учора ми востаннє бачилися о п'ятій вечора, після закінчення позачергового засідання, яке було успішно провалено", — сказав депутат.

Зазначимо, що о 22:52 четверга, 7 жовтня, Поляков поскаржився у своєму телеграм-каналі, що представники фракції "Слуга народу" проігнорували ініційоване ним позачергове засідання Верховної Ради, що стосується підняття пенсій, на яке він, за словами Батенка, "збирав підписи три місяці".

"Перед цим було ще одне позачергове засідання, яке було провалено ... Ось це все накопичилося, ці емоції, нерви. Ми ж бачимо, що політика в Україні це річ нечиста, а Антон був правдолюбом, людиною, яка боролася за чистоту (політики)", — сказав Батенко.

У той же час він заявив, що не чув про які-небудь погрози на адресу Полякова.

Тим часом ексспікер Верховної Ради Дмитро Разумков, який першим публічно повідомив про смерть Полякова (відповідний пост з'явився в його телеграм-каналі о 07:45, до повідомлень поліції і колег Полякова з депутатської групи — ред.), відмовився відповідати на запитання журналістки про те, як він дізнався про інцидент.

"Я дізнався ... Звідки я дізнався — це вже інша інформація. Спершу хотів би висловити співчуття рідним і близьким (Полякова), тому що це трагедія, велика трагедія", — сказав колишній голова парламенту.

За словами народного депутата, наразі в ЗМІ поширюється багато версій смерті Полякова.

"Те, що були свідчення (нардепа) в НАБУ (з приводу можливої передачі винагороди депутатам від "Слуги народу" за голосування за "антиолігархічний" закон — ред.), стан здоров'я і багато чого іншого. Дуже хотілося б, щоб ми найближчим часом отримали реальну версію, яка підтверджувалася б не чутками, а фактами, і ми зрозуміли, що сталося. Суспільство і політикум повинні про це дізнатися. У цілому, молодий чоловік, повний сил ... (у мене) немає поки що (версій)", — сказав Разумков.

У свою чергу народний депутат з фракції "Європейська солідарність" Олексій Гончаренко заявив, що не помічав поганого самопочуття в Полякова останнім часом.

"Я в понеділок був з Антоном Поляковим на одному ефірі, де він говорив про корупцію "слуг народу", розповідав про те, як гроші роздають — усе ось це я помічав. А про те, що він погано себе почуває ... Молодий чоловік, 33 роки... Усе в житті буває. З тієї картини, яку я знаю — це отруєння. Питання тільки одне — він отруївся чимось чи його отруїли", — сказав нардеп.

[ + – ] Коментар Гончаренка

Нардеп з фракції "Слуга народу" Ірина Верещук також прокоментувала смерть депутата.

"Дуже шкода, людина втратила життя, у нього залишилося двоє маленьких дітей. Приносимо свої співчуття, бо розуміємо, наскільки це велика трагедія. Деталей (смерті) давайте дочекаємося. Я з ним не спілкувалася, він вже не є членом нашої команди, він сидів далеко від мене, тому я не бачила (ознак погіршення самопочуття Полякова)", — сказала Верещук.

Також вона висловила думку, що смерть нардепа не пов'язана з його політичною діяльністю, "там щось більш особисте".

[ + – ] Коментар Верещук

Смерть Полякова також стала темою для обговорення і під час сьогоднішнього пленарного засідання Верховної Ради. До трибуни підійшли представники депутатської групи "За майбутнє" на чолі з нардепом Ігорем Палицею. Він під час свого виступу звинуватив народну депутатку від "Слуги народу" Тетяну Третьякову в тому, що вона позловтішався над смертю Полякова в чаті своєї партії, написавши "одним ворогом менше". У свою чергу сама Третьякова вказала на свободу слова, гарантовану Конституцією України.

Крім цього, виключена з фракції "Слуга народу" разом з Поляковим нардепка Анна Скороход знепритомніла в кабінеті комітету парламенту. При цьому раніше вона разом з покійним депутатом подавали заяви в поліцію Києва про те, що їхньому життю може загрожувати небезпека.

Подробиці смерті Полякова

Нагадаємо, народний депутат з групи "За майбутнє" Антон Поляков, обраний від партії "Слуга народу", помер у ніч на п'ятницю, 8 жовтня, в Києві. За попередніми даними правоохоронців, політику стало погано під час поїздки в таксі. Пізніше автомобіль зупинили патрульні, які виявили Полякова без свідомості і викликали швидку. Медики намагалися реанімувати нардепа, проте були змушені констатувати смерть. Генпрокурорка Ірина Венедіктова повідомила, що всі цінні речі, документи та грошові кошти залишилися при нардепі.

Розтин показав, що депутат помер від гострої коронарної недостатності і гострої ішемічної хвороби серця. Раніше Поляков публічно на своє здоров'я не скаржився.

Зазначимо, що незадовго до своєї смерті депутат в ефірі телеканалу "Україна 24" заявив, що депутати з фракції "Слуга народу" отримували гроші за голосування за закон про олігархів, при цьому конкретних прізвищ він не назвав. У той же час він повідомив, що вже сповістив про це співробітникам Національного антикорупційного бюро України (НАБУ).