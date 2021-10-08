Нардепка Анна Скороход знепритомніла в Раді, приїхала "швидка", — ЗМІ

Анну Скороход у 2019 році виключили з фракції "Слуга народу" разом із Антоном Поляковим, який помер у ніч на 8 жовтня. Раніше Полякова та Скороход зверталися в поліцію з приводу загроз.

Видання "Вести" з посиланням на очевидців події повідомляє, що народній депутатці Анні Скороход стало погано і вона втратила свідомість у кабінетах комітету Верховної Ради.

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На місце НП приїхала машина "швидкої допомоги".

Нагадаємо, у 2019 році Анну Скороход разом із Антоном Поляковим виключили з фракції "Слуга народу". Сьогодні стало відомо, що 33-річний народний депутат Антон Поляков помер у машині таксі, відкрито провадження.

[ + – ] Анна Скороход і Антон Поляков Фото: скриншот

Пізніше депутати подавали заяви в поліцію Києва про те, що їхньому життю загрожує небезпека. Скороход і Поляков стверджували, що на їхні номери мобільних телефонів приходили повідомлення з погрозами. Анна Скороход окремо відзначала, що невідомі погрожували пошкодити її авто.

[ + – ] Анна Скороход у піджаку з драконом: травень 2021 Фото: Букви

У травні 2021 нардепка Анна Скороход прийшла на засідання Верховної Ради в піджаку із зображенням дракона, який нібито "спалює парламент".

Народний депутат Антон Поляков, обраний до Верховної Ради від партії "Слуга народу", помер у ніч на п'ятницю, 8 жовтня, у Дніпровському районі Києва у віці 33 років. Фокус зібрав подробиці про обставини та причини смерті Антона Полякова, деталі його біографії та коментарі щодо того, що трапилося.