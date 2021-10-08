Нардеп Анна Скороход потеряла сознание в Раде, приехала "скорая", - СМИ

Анну Скороход в 2019 году исключили из фракции "Слуга народа" вместе с Антоном Поляковым, который скончался в ночь на 8 октября. Ранее Полякова и Скороход обращались в полицию по поводу угроз.

Издание "Вести" со ссылкой на очевидцев происшествия сообщает, что народному депутату Анне Скороход стало плохо и она потеряла сознание в кабинетах комитета Верховной Рады.

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На место ЧП приехала машина "скорой помощи".

Напомним, в 2019 году Анну Скороход вместе с Антоном Поляковым исключили из фракции "Слуга народа". Сегодня стало известно, что 33-летний народный депутат Антон Поляков скончался в машине такси, открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) с пометкой "Естественная смерть".

[ + – ] Анна Скороход и Антон Поляков Фото: скриншот

Позже депутаты подавали заявления в полицию Киева о том, что их жизни угрожает опасность. Скороход и Поляков утверждали, что на их номера мобильных телефонов приходили сообщения с угрозами. Анна Скороход отдельно отмечала, что неизвестные грозились повредить ее авто.

[ + – ] Анна Скороход в пиджаке с драконом: май 2021 Фото: Буквы

В мае 2021 нардеп Анна Скороход пришла на заседание Верховной Рады в пиджаке с изображением дракона, который якобы "сжигает парламент".

Народный депутат Антон Поляков, избранный в Верховную Раду от партии "Слуга народа", скончался в ночь на пятницу, 8 октября, в Днепровском районе Киева в возрасте 33 лет. Фокус собрал подробности об обстоятельствах и причинах смерти Антона Полякова, детали его биографии и комментарии к случившемуся.