Исключенные из "Слуги народа" нардепы Скороход и Поляков жалуются на угрозы их жизням

Парламентарии утверждают, что сообщения с угрозами приходили на их номера мобильных телефонов. Скороход уверяет, что неизвестные грозились повредить ее авто.

Народные депутаты Анна Скороход и Антон Поляков, которых еще в 2019 году исключили из фракции "Слуга народа", пожаловались в полицию Киева о том, что их жизням угрожает опасность. Об этом сообщает "Страна" со ссылкой на собственные источники.

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По информации журналистов, в пятницу, 23 июля, Скороход сообщила правоохранителям, что неустановленные люди заблокировали ее три автомобиля на киевской регистрации — Reno, Mersedes и Hyundai — угрожая повреждением авто и физической расправой. По словам депутатки, на ее персональный номер мобильного поступили и сообщения с угрозами от неизвестных.

Отмечается, что в тот же день Поляков сообщил в полицию, что ему, как и Скороход, поступали сообщения с угрозами. Примечательно, что грозились поступали парламентарию по тому же адресу, что и его коллеге — по ул. Институтская, 24/7.

Журналисты сообщают, что столичные правоохранители завели по факту заявлений уголовные производства по ч.1 ст.129 Уголовного кодекса ("угроза убийством").

Отметим, ранее сообщалось, то оба парламентария присоединились к депутатской группе "За майбутнє", которую связывают с бизнесменом Игорем Коломойским.

Напомним, в мае исключенная из "Слуги народа" Скороход появилась в Верховной Раде в пиджаке, на котором нарисован дракон, сжигающий парламент.

В марте она же заявила, что повторно заболела коронавирусом.