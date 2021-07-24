Виключені зі "Слуги народу" нардепи Скороход і Поляков скаржаться на погрози їхнім життям

Парламентарії стверджують, що повідомлення з погрозами приходили на їх номери мобільних телефонів.

Народні депутати Ганна Скороход та Антон Поляков, яких ще у 2019 році виключили з фракції "Слуга народу", поскаржилися в поліцію Києва стосовно того, що їх життю загрожує небезпека. Про це повідомляє "Страна" з посиланням на власні джерела у МВС.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

За інформацією журналістів, у п'ятницю, 23 липня, Скороход повідомила правоохоронцям, що невстановлені люди заблокували її три автомобілі на київській реєстрації — Reno, Mersedes та Hyundai — погрожуючи пошкодженням авто і фізичною розправою. За словами депутатки, на її персональний номер мобільного надійшли й повідомлення з погрозами від невідомих.

Відзначається, що в той же день Поляков повідомив у поліцію, що йому, як і Скороход, надходили повідомлення з погрозами. Примітно, що повідомлення надсилали парламентарію за тією ж адресою, що і його колезі — по вул. Інститутська, 24/7.

Журналісти повідомляють, що столичні правоохоронці завели за фактом заяв кримінальні провадження у ч.1 ст.129 Кримінального кодексу ("погроза вбивством").

Відзначимо, раніше повідомлялося, то обидва парламентарії приєдналися до депутатської групи "За майбутнє", яку пов'язують з бізнесменом Ігорем Коломойським.

Нагадаємо, в травні виключена з "Слуги народу" Скороход з'явилася у Верховній Раді в піджаку, на якому намальований дракон, який спалює парламент.

У березні вона ж заявила, що повторно захворіла коронавірусом.