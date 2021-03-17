Бывшая "Слуга народа" Скороход якобы повторно заболела коронавирусом

В первый раз Анна Скороход заболела в конце марта прошлого года.

Народный депутат Анна Скороход (группа "За майбутне") во второй раз заболела COVID-19. Об этом в своем Telegram-канале сообщил народный депутат от "Евросолидарности" Алексей Гончаренко.

Подтверждений этой информации нет, но на сайте Верховной Рады в результатах регистрации депутатов 17 марта указано, что Скороход отсутствует.

Не исключено, что именно о ней сегодня говорил депутат Нестор Шуфрич. Он настаивал на необходимости самоизоляции для депутатов, поскольку вчера заболевшая депутат находилась в сессионном зале.

Напомним, 28 марта 2020 года Скороход сообщила, что у нее обнаружили коронавирус.

7 апреля депутата и ее ребенка, у которого также подтвердили заболевание, госпитализировали.

В ноябре прошлого года народных депутатов Анну Скороход и Антона Полякова исключили из фракции "Слуга народа".