Депутат Анна Скороход подтвердила заражение коронавирусом

Депутат рассказала, что сейчас не чувствует никаких запахов

Народный депутат Анна Скороход (исключена из "Слуги народа", сейчас — внефракционная) заявила, что у нее обнаружили коронавирус COVID-19. Об этом она написала в Telegram

"Для того, чтобы больше не ходили слухи, хочу сообщить, что сегодня мне подтвердили положительный тест на коронавирус COVID-19. В связи с чем, прошу всех, кто близко общался со мной в последнее время, пойти на самоизоляцию на 14 дней. Основной признак у меня — не чувствую никаких запахов", — написала она.

Позже Скороход пообещала описать историю о том, как она пыталась сделать тест.

Напомним, первым заражение коронавирусом подтвердил представитель депутатской группы "Довира" Сергей Шахов. Сначала он лечился на самоизоляции, но 21 марта его госпитализировали в Александровскую больницу Киева. Также коронавирус подтвердили у "слуги народа" Руслана Горбенко. Кроме того, сообщалось, что заболели нардепы Александр Лукашев, Сергей Вельможный и Сергей Рудык, но сами они этого не подтверждали.

Как ранее сообщал Фокус:

По состоянию на утро 28 марта в Украине подтверждено 311 случаев заражения коронавирусом, из них - 74 в Киеве.