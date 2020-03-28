На Тернопольщине заразились 18 медиков: статистика коронавируса в Украине на 28 марта

2020-03-28 10:42:08

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Всего в стране заразились 311 человек, пять — выздоровели, восемь — умерли

По состоянию на утро 28 марта в Украине официально подтверждены 311 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба Центра общественного здоровья.

Выздоровели пять человек (четверо взрослых и один ребенок, четверо - в Черновицкой и один - в Днепропетровской области). Зафиксировано восемь летальных случаев.

Всего на данный момент случаи заражения зафиксированы в 23 областях и в городе Киеве.

  • Винницкая обл. - 16 случая;
  • Волынская обл. - 2 случая;
  • Днепропетровская обл. - 7 случая;
  • Донецкая обл. - 2 случая;
  • Житомирская обл. - 4 (1 летальный) случаи;
  • Закарпатская обл. - 1 случай;
  • Запорожская обл. - 10 случая;
  • Ивано-Франковская обл. - 28 (3 летальных) случая;
  • г. Киев - 74 случая;
  • Киевская обл. - 41 случай;
  • Львовская обл. - 5 случая;
  • Луганская обл. - 2 случая;
  • Николаевская обл. - 1 случай;
  • Одесская обл. - 6 случая;
  • Полтавская обл. - 1 случай;
  • Ровенская обл. - 9 случая (1 летальный)
  • Сумская обл. - 5 случая (1 летальный)
  • Тернопольская обл. - 43 случая (1 летальный)
  • Харьковская обл. - 1 случай;
  • Херсонская обл. - 1 случай;
  • Хмельницкая обл. - 1 случай;
  • Черкасская обл. - 3 случая;
  • Черновицкая обл. - 47 (1 летальный) случая;
  • Черниговская обл. - 1 случай.

По данным оккупационных властей, в Крыму уже заразились 14 человек. Таким образом, на данный момент случаи Covid-19 не зафиксированы только в Кировоградской области.

карта коронавируса в Украине на 28 марта

За минувшие сутки больше всего зараженных было выявлено в Киеве и Тернопольской области. При этом на Тернопольщине большинство инфицированных проживают в Монастырисском районе. Среди заболевших 18 медиков, об этом в эфире ТСН рассказал представитель Монастырской районного совета Владимир Данилюк.

"У нас в районе есть два очага. Отслеживаем все контакты. Был введен неправильный алгоритм в начале. Если грипп группы А или Б - мы исключали наличие коронавируса. Так случилось, что у работницы нашей больницы был грипп группы А и коронавирус. Мы вроде исключили коронавирус, и ее все посещали. Поэтому такая печальная картина", - сказал он.

При этом Данилюк утверждает, что в области улучшилась ситуация со средствами защиты для медиков.

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