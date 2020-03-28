На Тернопольщине заразились 18 медиков: статистика коронавируса в Украине на 28 марта
2020-03-28 10:42:08
Всего в стране заразились 311 человек, пять — выздоровели, восемь — умерли
По состоянию на утро 28 марта в Украине официально подтверждены 311 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба Центра общественного здоровья.
Выздоровели пять человек (четверо взрослых и один ребенок, четверо - в Черновицкой и один - в Днепропетровской области). Зафиксировано восемь летальных случаев.
Всего на данный момент случаи заражения зафиксированы в 23 областях и в городе Киеве.
- Винницкая обл. - 16 случая;
- Волынская обл. - 2 случая;
- Днепропетровская обл. - 7 случая;
- Донецкая обл. - 2 случая;
- Житомирская обл. - 4 (1 летальный) случаи;
- Закарпатская обл. - 1 случай;
- Запорожская обл. - 10 случая;
- Ивано-Франковская обл. - 28 (3 летальных) случая;
- г. Киев - 74 случая;
- Киевская обл. - 41 случай;
- Львовская обл. - 5 случая;
- Луганская обл. - 2 случая;
- Николаевская обл. - 1 случай;
- Одесская обл. - 6 случая;
- Полтавская обл. - 1 случай;
- Ровенская обл. - 9 случая (1 летальный)
- Сумская обл. - 5 случая (1 летальный)
- Тернопольская обл. - 43 случая (1 летальный)
- Харьковская обл. - 1 случай;
- Херсонская обл. - 1 случай;
- Хмельницкая обл. - 1 случай;
- Черкасская обл. - 3 случая;
- Черновицкая обл. - 47 (1 летальный) случая;
- Черниговская обл. - 1 случай.
По данным оккупационных властей, в Крыму уже заразились 14 человек. Таким образом, на данный момент случаи Covid-19 не зафиксированы только в Кировоградской области.
За минувшие сутки больше всего зараженных было выявлено в Киеве и Тернопольской области. При этом на Тернопольщине большинство инфицированных проживают в Монастырисском районе. Среди заболевших 18 медиков, об этом в эфире ТСН рассказал представитель Монастырской районного совета Владимир Данилюк.
"У нас в районе есть два очага. Отслеживаем все контакты. Был введен неправильный алгоритм в начале. Если грипп группы А или Б - мы исключали наличие коронавируса. Так случилось, что у работницы нашей больницы был грипп группы А и коронавирус. Мы вроде исключили коронавирус, и ее все посещали. Поэтому такая печальная картина", - сказал он.
При этом Данилюк утверждает, что в области улучшилась ситуация со средствами защиты для медиков.
Как ранее сообщал Фокус:
- Количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире по состоянию на утро 28 марта выросло до 597 тыс. (63,7 тыс. новых случаев за сутки). Умерли от короновариса 27,3 тыс. человек, 133 тыс. - выздоровели.
- Комментируя стремительный рост заболеваемости, глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что пандемия нового коронавируса ускоряется с экспоненциальной скоростью.