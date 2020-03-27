Статистика коронавируса на 27 марта: США обогнали Китай и Италию по количеству случаев COVID-19

И при этом у США – самый низкий уровень выздоровевших от коронавируса (всего 1 868 случаев)

США обогнали Китай и Италию и вышли на первое место по количеству случаев инфицирования коронавирусом.

Так, сейчас в Америке выявлено 85 594 случаев COVID-19 при 1 300 случаях смертей от заболевания.

В то же время, среди первых семи стран в "топе" по количеству заражений у США – наинизший уровень выздоровевших (всего лишь 1 868 случаев).

При этом президент Дональд Трамп считает, что причина выхода США на первое место в мире по числу случаев заражения коронавирусом заключается в проведении массового тестирования. Так, журналистам он заявил, что Штаты провели "столько тестирований, сколько ни одна страна в мире".

Для сравнения, в Китае при 81 340 случаях инфицирования зафиксировано 74 588 случаев выздоровления. В Италии же на 80 589 зараженных приходится 10 361 выздоровевших.

В "топ-5" стран по распространению коронавируса попала и Германия с 43 938 случаями инфицирования.

При этом, только в Германии из всех лидирующих стран зафиксировано до 1000 смертей (сейчас - 267).

Первая десятка стран по распространению коронавируса выглядит следующим образом:

Общее число подвержденных случаев коронавируса в мире по состояние на утро 27 марта уже достигло 533 тыс. человек. Умерли 24 тыс., вылечились 124 тыс. Комментируя стремительный рост заболеваемости, глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что пандемия нового коронавируса ускоряется с экспоненциальной скоростью.

"Первые 100 000 случаев заняли 67 дней. Вторые - 11 дней. На третьи 100 000 ушло всего 4 дня. Четвертые - только 2 дня. Без агрессивных действий во всех странах миллионы могут умереть", - говорится в соощении ВОЗ в Twitter.

Как ранее сообщал Фокус:

Президент США Дональд Трамп заявил, что американцам, несмотря на пандемию коронавируса, целесообразно вернуться к работе.

Также лидер страны говорил, мол ситуация с коронавирусом в стране может ухудшиться. "Очевидно, что число инфицированных будет увеличиваться со временем, а затем пойдет на спад", – заявил Трамп.

В США снизили ключевую ставку почти до нуля из-за коронавируса. На таком уровне ставка будет держаться до тех пор, пока экономика не стабилизируется.