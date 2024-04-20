Породил десятки новых вирусов: за 613 дней COVID-19 мутировал в теле мужчины 50 раз

Мужчина, побивший все рекорды длительной болезни COVID-19, скончался в прошлом году. Однако научные данные, полученные в ходе наблюдения за ним, могут спасти миллионы жизней.

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Житель Нидерландов подвергся самому долгому задокументированному случаю заражения вирусом COVID-19, продержавшись в организме 613 дней до его смерти осенью 2023 года. В начале 2022 года у него был диагностирован вариант Omicron. Его состояние осложнялось существующим заболеванием крови, которое нарушило его иммунный ответ, из-за чего организм не мог вырабатывать достаточное количество белых кровяных телец и антител, несмотря на несколько вакцинаций, а вирус чувствовал себя в нем как дом, пишет New York Post.

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За время болезни мужчины вирус мутировал в его организме около 50 раз, что привело к появлению сильно измененного варианта, фактически превратив тело мужчины в плацдарм развития биологического оружия. Это явление подчеркивает возможность уникальной и опасной эволюции вируса в организме людей с ослабленным иммунитетом. Исследователь Магда Вергуве, студентка медицинского факультета Амстердамского университета, отмечают, что подобные затяжные инфекции чаще всего возникают у пациентов с ослабленной иммунной системой по той или иной причине, что подчеркивает важность геномного наблюдения для отслеживания и потенциального сдерживания новых вирусных мутаций в их телах.

К счастью, несмотря на тяжелую мутацию, не было никаких признаков того, что этот новый вариант распространился на других людей. Полученные результаты были подробно описаны Вергуве и будут обсуждаться на предстоящем Всемирном конгрессе ESCMID в Барселоне.

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Этот случай не только превзошел предыдущий рекорд в 505 дней, установленный британским пациентом, но и дополнил растущие данные о "затяжном COVID", когда симптомы значительно превышают начальную фазу инфекции. Исследования показывают, что длительные симптомы COVID были более распространены среди инфицированных до широкого распространения варианта Omicron. Этот необычный случай служит критическим напоминанием о долгосрочном воздействии COVID-19 на пациентов с хроническими заболеваниями и о постоянных проблемах, связанных с пониманием и смягчением последствий эволюции вируса. Хотя период пандемии уже прошел, судя по всему, данный вирус еще долго будет напоминать о себе по всем уголкам планеты.

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