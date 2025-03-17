В США планируют признать "синдром одержимости Трампом" психическим расстройством

Законопроект разработали и планируют подать пять сенаторов-республиканцев. В документе отмечается, как проявляется расстройство и его основные симптомы.

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Пять сенаторов-республиканцев штата Миннесота, Соединенные Штаты Америки подготовили законопроект, намерены завтра представить проект признает "синдром одержимости Трампом" (Trump Derangement Syndrome, TDS) психическим расстройством. Об этом сообщает Foxnews.

Документ определяет TDS как "острое проявление паранойи у других нормальных людей, что является реакцией на политику и президентство президента Дональда Дж. Трампа". Среди симптомов — "признанная Трампом всеобщая истерия, которая приводит к отличению реальных политических разногласий от психической патологии".

Законопроект подадут пять сенаторов-республиканцев штата Миннесота. Его передадут на рассмотрение Комитета здравоохранения и социальных услуг.

Президент Дональд Трамп и его сторонники использовали термин "синдром психоза Трампа" для критики политических оппонентов, которые, по их мнению, имеют предвзятую одержимость президентом и его политикой. Он был придуман в 2003 году политическим комментатором Чарльзом Краутхаммером для описания критиков тогдашнего президента Джорджа Буша-младшего. В последние годы он стал популярным для насмешек над критиками Дональда Трампа.

Напомним, недавно президент США назвал шуткой свое обещание завершить войну за 24 часа. Сейчас он считает, что переговоры с Россией по 30-дневному перемирию "идут хорошо". По словам Дональда Трампа, на днях раскроется больше деталей.

Недавно Дональд Трамп попал в казус во время беседы с представителями СМИ на Объединенной базе Эндрюс в Мэриленде. Он получил микрофоном по лицу.