На глазах у всех: Дональд Трамп получил удар по лицу микрофоном (видео)

Незадолго до инцидента Трамп раскритиковал СМИ, обвинив их в предвзятости и назвав критические публикации о себе "незаконными".

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78-летний президент США Дональд Трамп попал в казус во время беседы с представителями СМИ на Объединенной базе Эндрюс в Мэриленде, пишет New York Post.

Перед тем, как покинуть округ Колумбия после своей речи в Министерстве юстиции, где он, среди прочего, раскритиковал журналистов, он отвечал на вопрос о ситуации на Ближнем Востоке. Внезапно микрофонная стойка репортера – мобильный, мягкий, но большой микрофон, позволяющий журналистам четко слышать звук, когда есть другие визуальные помехи типа сильного ветра, рева моторов самолета или разговора в движении, ударила главу государства по губам. В отрасли его иногда называют "дохлой кошкой". Глава Белого дома закрыл глаза и отклонился от нее, чтобы избежать нового удара.

Этот момент попал на камеры и разлетелся по сети. Как видно на кадрах, Трамп на секунду замолчал, осуждающе покосившись в сторону человека со стойкой. Ее сразу же отодвинули подальше от президента.

Какому СМИ принадлежит стойка, не уточняется

После короткой паузы политик резюмировал:

"Она только что попала на телевидение сегодня вечером. Она только что стала большой историей сегодня вечером. Вы это видели?"

Трампа похвалили его сторонники за то, как он справился с неловкой ситуацией на камеру.

"Репортер просто ударил президента Трампа микрофоном. Но 47 справился с этим как профи", "Президент Трамп получил по лицу микрофоном репортера. Нереальные эти люди. Проявите немного уважения", "Как, черт возьми, репортер мог поднести микрофон так близко к лицу Трампа? Это просто неправильно. Безопасность должна быть усилена. Неловко для прессы", – пишут в комментариях под видео.

Медийный активист и консерватор Чарльз Кирк призвал репортеров проявить уважение к президенту

Во время выступления в Министерстве юстиции в Вашингтоне президент США заявил, что СМИ явно настроены против него, и некоторые их репортажи "незаконны".

"Эти сети и эти газеты на самом деле ничем не отличаются от высокооплачиваемых политических деятелей. И это должно прекратиться. Это должно быть незаконно. Это влияет на судей и действительно меняет закон, и это просто не может быть незаконным. Я не верю, что это законно", — сказал он.

Особенно досталось от него кабельным новостным сетям, таким как MSNBC, о которых он отзывался со своим традиционным пренебрежением.

Ранее Дональд Трамп сказал, что его обещание завершить войну в Украине за 24 часа было "немного саркастическим". В то же время переговорный процесс он оценивает положительно и анонсирует новости о соглашении о перемирии на 30 дней с Россией в понедельник 17 марта. Президент США заявил, что если Путин откажется от перемирия, это станет "плохими новостями для этого мира", потому что погибнет еще очень много людей.

Напомним, Фокус писал, как работает простая дипломатия Дональда Трампа, и что Путин передал американскому коллеге свою позицию по перемирию в Украине.