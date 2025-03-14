Вряд ли Путин сейчас улыбается: как работает простая дипломатия Дональда Трампа

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Об этом было объявлено еще до вступления президента Трампа в должность: "Я закончу эту войну в Украине". И он изложил стратегию переговоров, чего не делают большинство умелых переговорщиков — если только у них нет всех карт на руках. Заявление о том, что украинцы согласятся на 30-дневное прекращение огня в обмен на возобновление поставок оружия и обмена разведывательной информацией перевело мяч на сторону России. Телеграфно им угрожают: "Соглашайтесь на прекращение огня, или США вооружат украинцев до зубов, и вы проиграете". Я сомневаюсь, что Владимир Путин сейчас так уж широко улыбается.

Я считаю, что президент Трамп нацелен на получение Нобелевской премии мира в качестве своего наследия. Он должен добиться этого за свой срок, и, поскольку на столе лежат мирные соглашения по Украине и Газе — оба предложения, от которых невозможно отказаться, — похоже, что мир будет достигнут. Это не будет идеальный мир, но убийства и смерти прекратятся.

Заключая эти мирные сделки, президент Трамп в очередной раз нарушил норму — привлек к ним наследного принца Мохаммеда ибн Салмана, не так давно ставшего изгоем из-за своей предполагаемой причастности к гибели журналиста Камаля Хашогги, но теперь ставшего решающим фактором и героем на мировой арене.

С другой стороны, Великобритания и европейские союзники застыли в ужасе, задаваясь вопросом, как они будут ориентироваться в мире без уверенности в оборонительном зонтике США. Президент Трамп, заключивший сделку, просто пожмет плечами и скажет: "Вам давно пора купить свой собственный зонтик. Наши приоритеты в области обороны сейчас находятся в Тихом океане". Он не ошибся, хотя для нас, живущих по эту сторону Атлантики, это, тем не менее, нежелательный сигнал к пробуждению.

Но кому же нравится, когда его будят?

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