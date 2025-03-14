"Был немного саркастичным": Трамп назвал шуткой свое обещание завершить войну за 24 часа (видео)
Президент США считает, что переговоры с Россией по 30-дневному перемирию "идут хорошо". По его словам, на днях раскроется больше деталей.
Президент США Дональд Трамп сказал, что его обещание завершить войну в Украине за 24 часа было "немного саркастическим". В то же время переговорный процесс он оценивает положительно и анонсирует новости о соглашении о перемирии на 30 дней с Россией в понедельник 17 марта. Такие заявления американский лидер сделал в интервью журналистке Шерил Эткиссон.
"Я был немного саркастичным, когда говорил это. На самом деле я имел в виду, что хотел бы решить этот вопрос. И я думаю, что добьюсь успеха", — ответил Трамп на вопрос журналистки относительно обещания закончить войну за сутки.
Комментируя переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным, президент США сказал, что, по его мнению, мирный процесс "идет хорошо".
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"Как вы знаете, у нас есть соглашение о прекращении огня с украинской стороной, и мы пытаемся достичь такого же соглашения с Россией. И я думаю, что пока все шло хорошо. Мы узнаем несколько больше в понедельник, и, надеюсь, это будет хорошо", — заявил он.
Также Трамп отметил, что если Путин откажется от перемирия, это станет "плохими новостями для этого мира", потому что погибнет еще очень много людей
"Но я думаю, что он согласится. Я думаю, что знаю его достаточно хорошо, и я думаю, он даст согласие", — сказал американский президент.
Напомним, 14 марта Трамп прокомментировал переговоры с Путиным, которые провел накануне. Он заявил, что надеется закончить "эту ужасную кровавую войну", а также что попросил российского диктатора "сохранить жизнь" украинским военным, которые якобы "окружены российскими войсками" в Курской области.
Специальный представитель президента США по вопросам Украины и России Кит Келлог 7 марта заявлял, что Трамп не уточнял, в какой день завершит войну в Украине, когда говорил о 24 часах.
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