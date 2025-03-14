"Есть очень хорошие шансы": Трамп прокомментировал переговоры с Путиным

Президент США заявил, что тысячи украинских военных окружены, вероятно, в Курской области и попросил Путина "сохранить им жизнь".

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Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп обвинил своего предшественника Джо Байдена, что тот якобы "втянул США в беду с Россией". Но сообщил, что у него были очень хорошие и продуктивные переговоры с президентом РФ Путиным и он надеется закончить "эту ужасную кровавую войну". Об этом президент Трамп написал в двух постах в своей соцсети Truth Social.

Президент Трамп также заявил, что 13 марта на продуктивных переговорах с Путиным он обсуждал ситуацию на поле боя и заявил, что в этот момент " тысячи украинских войск полностью окружены российскими войсками и находятся в очень плохом и уязвимом положении".

Трамп заявил, что у него были продуктивные переговоры с Путиным Фото: Скриншот

"Я настоятельно просил президента Путина сохранить им жизни. Это будет ужасная бойня, невиданная со времен Второй мировой войны. Да благословит их всех Бог!!!" – написал Трамп.

Но в еще одном посте он снова во всем обвинил "мошенника Джо Байдена", своего предшественника в Белом доме, заявив, что именно он втянул "нас всех в настоящую "кашу" с Россией (и всем остальным!)", но именно Дональд Трамп всех из этой передряги вытащит.

"Миллионы людей погибли напрасно, и их больше никогда не увидят… и их будет еще много, если мы не завершим и не подпишем Соглашение о прекращении огня и Окончательное соглашение с Россией", — сообщил Трамп.

И в этом посте он снова заявил, что войны между Россией и Украиной бы не случилось, "100%, не произошло", если был он был президентом США, намекая на выборы 2020 года, когда победу одержал Байден, а Трамп в итоге призвал своих сторонников отправится маршем на Вашингтон.

Трамп назвал Джо Байдена мошенником Фото: Скриншот

"Точно так же не было бы 7 октября с Израилем, вывод войск из Афганистана был бы осуществлен с силой и гордостью и не был бы самым позорным днем ​​в истории нашей страны, это мог бы быть момент славы. Кроме того, не было бы никакой ощутимой инфляции… Кроме того, у нас была бы непроницаемая граница, и очень мало нелегалов проникали бы через нее. О, как сильно повлияли на нашу страну подтасованные и нечестные выборы, и люди, которые сделали это с нами, должны сидеть в тюрьме! Боже, благослови Америку и сделай Америку снова великой!" – написал Трамп.

Напомним, 13 марта Владимир Путин во время пресс-конференции по итогам встречи с президентом Беларуси Александром Лукашенко высказался относительно 30-дневного перемирия. Прежде всего он заявил, что рассматривает такую возможность, но видит несколько препятствий.

А президент Украины Владимир Зеленский уверен, что Путин хочет отказаться от предложения США о 30-дневном перемирии с Украиной. Для этого он выставляет невыполнимые требования.