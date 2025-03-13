"Фактически готовит отказ": Зеленский отреагировал на слова Путина о перемирии

Президент Зеленский уверен, что Владимир Путин хочет отказаться от предложения США о 30-дневном перемирии с Украиной. Для этого он выставляет невыполнимые требования.

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Президент Украины Владимир Зеленский уверен, что российский президент Владимир Путин готовит отказ для США. Об этом Зеленский заявил в вечернем обращении.

Вечернее обращение Владимира Зеленского

"Сейчас мы все услышали из России очень предсказуемые, очень манипулятивные слова Путина в ответ на идею тишины на фронте — он фактически готовит отказ по состоянию на сейчас", — отметил глава украинского государства.

Зеленский отметил, что Путин боится напрямую сказать президенту США Дональду Трампу о своем намерении продолжать войну и убивать украинцев. Поэтому в Москве выставляют такие предпосылки для перемирия, чтобы "ничего не получилось или не получалось как можно дольше".

"Путин часто так делает — не говорит "нет" напрямую, но делает так, что практически только все затягивает и делает невозможным нормальные решения. Мы считаем, что это все сейчас — очередные российские манипуляции", — добавил президент.

Зеленский подчеркнул, что США предлагали обеспечить контроль и верификацию режима тишины. И это реально организовать с учетом возможностей американцев и европейцев. За время действия прекращения огня можно подготовить ответы на все вопросы о долгосрочной безопасности и реальном мире и создать план завершения войны.

"Мы не ставим условий, которые что-то усложняют. Это Россия делает. Как мы всегда и говорили, единственный, кто будет все затягивать, единственный, кто будет неконструктивен, — это Россия. Им нужна война. Путин украл годы мира и продолжает эту войну — день за днем", — уточнил Зеленский.

Он напомнил, что Украина готова работать максимально быстро и максимально конструктивно. И об этом представители Украины говорили американским представителям и об этом знают и наши европейские партнеры и все партнеры Украины в мире.

По его словам Зеленского, сейчас необходимо давить на Россию и вводить санкции, которые помогут заставить ее завершить войну.

Напомним, ранее российский диктатор Владимир Путин заявил о том, что он якобы "поддерживает" идею США ввести режим прекращения огня между Украиной и Россией на 30 дней, но его беспокоят "нюансы".

Однако президент США Дональд Трамп был доволен реакцией президента Российской Федерации Владимира Путина на возможность 30-дневного перемирия. При этом глава Белого дома отметил, что хотел бы все же видеть более четкую позицию.