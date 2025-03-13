"Многообещающее заявление": Трамп положительно оценил слова Путина о перемирии (видео)

Финальное соглашение по завершению войны касается большой электростанции и обмена территориями, заявил глава Белого дома Дональд Трамп. Он будет разочарован, если РФ не покажет готовность к миру.

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Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп доволен реакцией президента Российской Федерации Владимира Путина на возможность 30-дневного перемирия. При этом глава Белого дома отметил, что хотел бы все же видеть более четкую позицию. О реакции Трампа на выступление главы Кремля написало издание "Радио Свобода" со ссылкой на Reuters.

Заявление Трампа прозвучало в Белом доме во время встречи с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте. Согласно информации агентства, американский президент хотел бы увидеть следующие шаги Путина и готов с ним пообщаться.

"Путин выпустил очень многообещающее заявление, но оно не было полным. Я хотел бы видеть прекращение огня со стороны России и готов поговорить с Путиным", — привели журналисты слова Трампа.

После этого политик пояснил, что первым важным этапом соглашения является прекращение огня и РФ должна на это согласиться и выполнять. Кроме того, он отметил, что предметом переговоров является электростанция: идет ли речь о Запорожской АЭС, чиновник не уточнил.

"Мы обсуждали с Украиной земли и территории, которые останутся и которые будут потеряны, а также все другие элементы финального соглашения. Есть электростанция, очень большая электростанция. Кто ее получит, кто получит то или иное. Поэтому, знаете, это не простой процесс", — прозвучало в Овальном кабинете.

Еще одна тема, которую затронул Трамп — это обсуждение обмена территориями. Что касается членства в НАТО, то, по его словам, с этим вопросом все ясно "уже 40 лет". По мнению главы Белого дома, уже есть определенные четкие договоренности и теперь РФ должна показать, что также готова сделать свой шаг.

"Мы обсуждали концепцию территорий, потому что нет смысла в прекращении огня, если оно ничего не будет означать. Мы говорим: вот что вы можете получить, вот что вы не можете получить. Итак, многие детали финального соглашения уже были обсуждены. Теперь мы увидим, готова ли Россия. Если нет, это будет очень разочаровывающий момент для мира", — подытожил Трамп.

30-дневное перемирие — заявление Путина

Отметим, 13 марта президент РФ Владимир Путин встретился с президентом Беларуси Александром Лукашенко и, среди прочего, высказался о возможности 30-дневного перемирия. По его словам, он в целом не возражает против такой идеи, но имеет ряд замечаний. Первое из них — то, что Украина за это время сможет перевооружиться и подготовить новых солдат. Глава Кремля также упомянул проблему мониторинга режима тишины и успехов ВС РФ на фронте.

Напоминаем, 13 марта в Москву прибыл советник Трампа по вопросам Ближнего Востока Стив Уиткофф: СМИ сообщили, когда он встретится с Путиным.