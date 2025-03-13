"Багатообіцяюча заява": Трамп позитивно оцінив слова Путіна про перемир'я (відео)

Фінальна угода щодо завершення війни стосується великої електростанції та обміну територіями, заявив глава Білого дому Дональд Трамп. Він буде розчарований, якщо РФ не покаже готовність до миру.

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Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп задоволений реакцією президента Російської Федерації Володимира Путіна на можливість 30-денного перемир'я. При цьому глава Білого дому зауважив, що хотів би все ж бачити чіткішу позицію. Про реакцію Трампа на виступ очільника Кремля написало видання "Радіо Свобода" з посиланням на Reuters.

Заява Трампа пролунала у Білому домі під час зустрічі з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте. Згідно з інформацією агентства, американський президент хотів би побачити наступні кроки Путіна і готовий з ним поспілкуватись.

"Путін випустив дуже багатообіцяючу заяву, але вона не була повною. Я хотів би бачити припинення вогню з боку Росії і готовий поговорити з Путіним", — навели журналісти слова Трампа.

Після цього політик пояснив, що першим важливим етапом угоди є припинення вогню і РФ має на це погодитись та виконувати. Крім того, він зауважив, що предметом перемовин є електростанція: чи ідеться про Запорізьку АЕС, посадовець не уточнив.

"Ми обговорювали з Україною землі та території, які залишаться і які будуть втрачені, а також усі інші елементи фінальної угоди. Є електростанція, дуже велика електростанція. Хто її отримає, хто отримає те чи інше. Тож, знаєте, це не простий процес", — пролунало в Овальному кабінеті.

Ще одна тема, якої торкнувся Трамп — це обговорення обміну територіями. Щодо членства в НАТО, то, з його слів, з цим питанням все ясно "вже 40 років". На думку глави Білого дому, вже є певні чіткі домовленості і тепер РФ повинна показати, що також готова зробити свій крок.

"Ми обговорювали концепцію територій, тому що немає сенсу у припиненні вогню, якщо воно нічого не означатиме. Ми говоримо: ось що ви можете отримати, ось що ви не можете отримати. Отже, багато деталей фінальної угоди вже були обговорені. Тепер ми побачимо, чи готова Росія. Якщо ні, це буде дуже розчаровуючий момент для світу", — підсумував Трамп.

30-денне перемир'я — заява Путіна

Зазначимо, 13 березня президент РФ Володимир Путін зустрівся з президентом Білорусі Олександром Лукашенком і, серед іншого, висловився щодо можливості 30-денного перемир'я. З його слів, він в цілому не заперечує проти такої ідеї, але має низку зауважень. Перше з них — те, що Україна за цей час зможе переозброїтись та підготувати нових солдатів. Очільник Кремля також згадав проблему моніторингу режиму тиші та успіхів ЗС РФ на фронті.

Нагадуємо, 13 березня у Москву прибув радник Трампа з питань Близького Сходу Стів Віткофф: ЗМІ повідомили, коли він зустрінеться з Путіним.